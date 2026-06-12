Sufre Ancelotti: Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sufre Ancelotti: Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial 2026

El delantero brasileño viene de superar una lesión en el gemelo, pero todavía no está en plenitud física y no sería tenido en cuenta para el estreno ante Marruecos.

Hoy 19:53

Neymar podría perderse el debut de Brasil en el Mundial 2026. El atacante de 34 años viene de superar una lesión en el gemelo, pero aún no se encuentra en el estado físico necesario para estar a disposición en el estreno de la Verdeamarela.

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El futbolista del Santos acumula 25 días sin entrenarse con normalidad y su presencia para el primer partido del equipo brasileño aparece prácticamente descartada.

Brasil debutará este sábado 13 de junio, desde las 19, ante Marruecos, en lo que será también el primer partido mundialista de Carlo Ancelotti como entrenador de una selección.

La convocatoria de Neymar había estado en duda hasta último momento y generó una gran celebración entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa. Sin embargo, el delantero no logró llegar al ciento por ciento desde lo físico.

Durante el Brasileirao 2026, Neymar no pudo encadenar tres partidos consecutivos por distintas molestias. En el último tiempo sufrió lesiones en el muslo, meniscos y gemelo, además de una operación de rodilla a comienzos de año.

Luego de regresar desde el fútbol árabe al club en el que se formó, el atacante tuvo dificultades para sostener continuidad y tampoco pudo realizar una pretemporada satisfactoria.

De todas maneras, cada vez que el físico le permitió estar en cancha, mostró buenos rendimientos. En el año disputó 15 partidos, con seis goles y cuatro asistencias, números que terminaron asegurándole la convocatoria a su cuarto Mundial.

Tras confirmarse su citación, Neymar volvió a ver los partidos de Santos desde el palco y se perdió las últimas cuatro fechas por la lesión en el gemelo, que también le impidió disputar los dos últimos amistosos con la Selección brasileña.

Aunque ya dejó atrás la lesión, ahora necesita recuperar ritmo y ponerse en forma después de varias semanas sin entrenarse con normalidad. Por eso, además del debut ante Marruecos, también es duda para el resto de la fase de grupos.

La ausencia de Neymar representaría una baja sensible para Ancelotti, que pierde una variante importante tanto para el once titular como para el banco de suplentes, especialmente ante un rival de gran despliegue físico como Marruecos.

El brasileño afronta el inicio de su cuarto Mundial con la Selección. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando era una de las figuras del equipo hasta sufrir una fractura lumbar en los cuartos de final ante Colombia.

En los dos Mundiales siguientes, con Neymar como titular, Brasil quedó eliminado en cuartos de final ante Bélgica y Croacia, respectivamente. Ahora, la Verdeamarela llega a la cita norteamericana con una racha de 24 años sin consagrarse campeona del mundo.

TEMAS Brasil Neymar Mundial 2026
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