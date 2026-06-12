Sufre Ancelotti: Neymar se perdería el debut de Brasil en el Mundial 2026

El delantero brasileño viene de superar una lesión en el gemelo, pero todavía no está en plenitud física y no sería tenido en cuenta para el estreno ante Marruecos.

Hoy 19:53

Neymar podría perderse el debut de Brasil en el Mundial 2026. El atacante de 34 años viene de superar una lesión en el gemelo, pero aún no se encuentra en el estado físico necesario para estar a disposición en el estreno de la Verdeamarela.

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El futbolista del Santos acumula 25 días sin entrenarse con normalidad y su presencia para el primer partido del equipo brasileño aparece prácticamente descartada.

Brasil debutará este sábado 13 de junio, desde las 19, ante Marruecos, en lo que será también el primer partido mundialista de Carlo Ancelotti como entrenador de una selección.

La convocatoria de Neymar había estado en duda hasta último momento y generó una gran celebración entre los hinchas cuando fue confirmada por Ancelotti en conferencia de prensa. Sin embargo, el delantero no logró llegar al ciento por ciento desde lo físico.

Durante el Brasileirao 2026, Neymar no pudo encadenar tres partidos consecutivos por distintas molestias. En el último tiempo sufrió lesiones en el muslo, meniscos y gemelo, además de una operación de rodilla a comienzos de año.

Luego de regresar desde el fútbol árabe al club en el que se formó, el atacante tuvo dificultades para sostener continuidad y tampoco pudo realizar una pretemporada satisfactoria.

De todas maneras, cada vez que el físico le permitió estar en cancha, mostró buenos rendimientos. En el año disputó 15 partidos, con seis goles y cuatro asistencias, números que terminaron asegurándole la convocatoria a su cuarto Mundial.

Tras confirmarse su citación, Neymar volvió a ver los partidos de Santos desde el palco y se perdió las últimas cuatro fechas por la lesión en el gemelo, que también le impidió disputar los dos últimos amistosos con la Selección brasileña.

Aunque ya dejó atrás la lesión, ahora necesita recuperar ritmo y ponerse en forma después de varias semanas sin entrenarse con normalidad. Por eso, además del debut ante Marruecos, también es duda para el resto de la fase de grupos.

La ausencia de Neymar representaría una baja sensible para Ancelotti, que pierde una variante importante tanto para el once titular como para el banco de suplentes, especialmente ante un rival de gran despliegue físico como Marruecos.

El brasileño afronta el inicio de su cuarto Mundial con la Selección. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando era una de las figuras del equipo hasta sufrir una fractura lumbar en los cuartos de final ante Colombia.

En los dos Mundiales siguientes, con Neymar como titular, Brasil quedó eliminado en cuartos de final ante Bélgica y Croacia, respectivamente. Ahora, la Verdeamarela llega a la cita norteamericana con una racha de 24 años sin consagrarse campeona del mundo.