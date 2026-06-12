Del dolor al pulgar arriba: Dibu Martínez volvió a probar la mano lesionada

El arquero de la Selección Argentina comenzó el entrenamiento con normalidad, luego mostró gestos de malestar y se quitó los guantes, aunque al retirarse llevó tranquilidad antes del debut ante Argelia.

Hoy 20:11

El entrenamiento de la Selección Argentina de este viernes pasó del susto a la tranquilidad, con Emiliano “Dibu” Martínez como gran protagonista de la jornada.

El arquero comenzó la práctica con guantes en ambas manos y volvió a probar la zona lesionada, a pocos días del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 ante Argelia.

El futbolista de Aston Villa arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha desde la entrada en calor previa a la final de la Europa League. El jueves se había entrenado con guantes por primera vez y este viernes repitió la prueba.

La novedad positiva fue que, a diferencia del día anterior, Dibu atrapó pelotas con ambas manos durante el inicio de la práctica. Sin embargo, minutos más tarde se lo notó incómodo, con gestos de dolor, y decidió quitarse los guantes.

Como el entrenamiento abrió sus puertas a la prensa durante los primeros 15 minutos, se pudo observar al arquero visiblemente molesto por la situación en su mano derecha. Luego se sumó al fútbol tenis con el resto de los arqueros, aunque sin guantes, mientras Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán continuaron con normalidad.

En el guante derecho de Martínez se pudo ver además un detalle particular: estaba intervenido con una especie de vendaje en el dedo lesionado, preparado especialmente para proteger la zona afectada.

Cerca de las 19.30, Dibu fue el único arquero que se retiró para continuar el entrenamiento en el gimnasio. En ese momento, ante la consulta de Gastón Edul sobre cómo se encontraba, levantó el pulgar izquierdo y llevó tranquilidad.

“Estamos bien”, expresó el marplatense antes de ingresar al vestuario.

A cuatro días del debut de Argentina en la Copa del Mundo, todo indica que el arquero de 33 años será titular frente a Argelia, en el Estadio Kansas City, y que su presencia no corre riesgo.

El susto existió, pero el propio Dibu se encargó de bajar la preocupación con un gesto claro: pulgar arriba y mensaje de calma para la Selección.