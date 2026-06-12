“No pondría las manos en el fuego por Adorni”: un diputado libertario tomó distancia del jefe de Gabinete

Lisandro Almirón, referente de La Libertad Avanza en Corrientes, evitó respaldar personalmente a Manuel Adorni en medio de las investigaciones sobre su patrimonio. Aun así, ratificó que su continuidad depende exclusivamente de Javier Milei.

Hoy 20:45

En medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las investigaciones sobre su situación patrimonial, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, tomó distancia del funcionario al ser consultado sobre su confianza personal en él.

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Durante una entrevista en Radio Dos de Corrientes, el legislador fue contundente cuando le preguntaron si pondría “las manos en el fuego” por Adorni.

“No. Las pondría por Javier Milei”, respondió Almirón, marcando una diferencia entre el respaldo al Presidente y el apoyo al jefe de Gabinete.

A pesar de ello, el diputado sostuvo que la continuidad de Adorni es una decisión que corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y remarcó que el funcionario sigue contando con la confianza del mandatario nacional.

“Es el jefe de Gabinete y goza de la confianza del Presidente. Esto me exime de evaluar esta etapa”, señaló.

Almirón también evitó pronunciarse sobre la veracidad de las explicaciones brindadas por Adorni respecto de su patrimonio y las recientes rectificaciones en sus declaraciones juradas.

“Es una pregunta que no me la tengo que hacer yo porque no tomo decisiones ejecutivas”, afirmó al ser consultado sobre si le cree al funcionario.

El legislador insistió en que será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades y destacó que Adorni ya realizó las presentaciones correspondientes ante los organismos competentes.

“Ahora se ha presentado ante la Justicia y ARCA. Ese es el camino. La responsabilidad será del funcionario y del Presidente”, expresó.

Respecto al impacto político del caso, Almirón aseguró que la situación no ha afectado por el momento la actividad parlamentaria del oficialismo y sostuvo que la agenda legislativa continúa desarrollándose con normalidad.

“Este tema, por ahora, no está en la agenda legislativa”, afirmó, aunque reconoció que la controversia podría influir en futuras negociaciones políticas.

Finalmente, remarcó que cualquier definición sobre el futuro de Adorni dependerá exclusivamente de Javier Milei.

“El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa. No tengo toda la información que tiene él y no puedo pensar por él”, concluyó.