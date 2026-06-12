La Municipalidad pagará el aguinaldo a sus empleados el martes 16 de junio

El municipio capitalino informó que abonará el medio aguinaldo en consonancia con la medida dispuesta por el Gobierno de la Provincia.
La Municipalidad de la Capital informó que el próximo martes 16 de junio se realizará el pago del medio aguinaldo a sus empleados.
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La medida se llevará adelante en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia, en el marco de las políticas salariales acordadas a través de la Mesa de Diálogo.
Desde el municipio destacaron que esta decisión forma parte de una administración ordenada y equilibrada de los recursos económicos, acompañando una vez más los lineamientos salariales provinciales.