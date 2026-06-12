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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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Locales

La Municipalidad pagará el aguinaldo a sus empleados el martes 16 de junio

El municipio capitalino informó que abonará el medio aguinaldo en consonancia con la medida dispuesta por el Gobierno de la Provincia.

Hoy 21:10
Municipalidad Capital

La Municipalidad de la Capital informó que el próximo martes 16 de junio se realizará el pago del medio aguinaldo a sus empleados.

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La medida se llevará adelante en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno de la Provincia, en el marco de las políticas salariales acordadas a través de la Mesa de Diálogo.

Desde el municipio destacaron que esta decisión forma parte de una administración ordenada y equilibrada de los recursos económicos, acompañando una vez más los lineamientos salariales provinciales.

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