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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 15º
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Locales

Norma Fuentes participó de una jornada de promoción de la salud del Instituto San Martín de Porres

La actividad se realizó en Plaza Libertad, en el marco de las celebraciones por el 75º aniversario de la institución.

Hoy 21:19

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la jornada de promoción de la salud y servicio comunitario organizada por el Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres, en el marco de las celebraciones por su 75º aniversario.

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La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, durante la actividad que se desarrolló en Plaza Libertad y que tuvo como objetivo promover el cuidado de la salud, la prevención y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

Durante el encuentro, Fuentes dialogó con estudiantes y docentes sobre sus experiencias, prácticas y conocimientos vinculados al ejercicio profesional de las carreras que se dictan en la institución.

A lo largo de la jornada se realizaron mamografías gratuitas, campañas de hemodonación, controles de glucemia, determinación de grupo y factor sanguíneo, demostraciones y procedimientos de extracción de sangre, transmisiones de radio comunitaria y vacunación contra la gripe y la hepatitis.

La propuesta permitió acercar distintos servicios de salud a los vecinos y acompañar el trabajo formativo y comunitario desarrollado por el instituto.

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