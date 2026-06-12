La intendente Fuentes inauguró junto a vecinos la iluminación led de calle Luis Braile

La intendenta Norma Fuentes encabezó la inauguración de obras sobre calle Luis Braile y destacó que el plan de modernización del alumbrado público continúa extendiéndose a distintos sectores de la ciudad.

Hoy 22:55

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, junto a vecinos del barrio Sarmiento dejó inaugurada la obra de reconversión a iluminación Led de calle Luis Braile desde avenida Belgrano hasta Santa Fe, en un tramo de 600 metros lineales.

Durante el acto, la Intendente Fuentes destacó: “Este Santiago ha permitido la posibilidad de hacer este tipo de obras que cambia la calidad de vida de todos los vecinos, hemos reconvertido más de 68.000 puntos luz en la ciudad".

Indicó que junto a la tecnología LED se va incorporando además la telegestión que permite un seguimiento y control del alumbrado público, que "es la tecnología puesta al servicio del vecino”.

"Cada lámpara que colocamos es una lámpara en la que todos han colaborado", sostuvo al pedir el "compromiso de toda la comunidad de cuidar lo que hacemos, esto es un legado que dejamos en la ciudad, pensando siempre en que los recursos se invierten en todos los barrios".

También resaltó que en un contexto muy adverso se ejecutan 324 cuadras de pavimento. "Somos gente que trabaja todos los días, nos van a ver en todos los lugares y asumiendo responsabilidades”, expresó la Ing. Fuentes.

También la jefa comunal destacó el acompañamiento del gobierno provincial, "que busca a través de Gerardo Zamora y de nuestro gobernador Elías Suárez el crecimiento permanente de la ciudad”.

También en el acto, Milena Gadán, vecina del sector, destacó el trabajo

del municipio sobre la nueva obra porque “no solo mejora la calidad de los que vivimos en el lugar sino que esta obra demuestra el compromiso de la Intendente”.

La obra de iluminación beneficiará también a los barrios Ramón Carrillo, Tradición y Los Inmigrantes y comprende 35 columnas y 35 artefactos Leds de150 watts.