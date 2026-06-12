Panorama Play y Diario Panorama sortean tres Smart TV para vivir el Mundial 2026

Los seguidores podrán participar por televisores de 55 pulgadas. Los ganadores serán anunciados en vivo durante las próximas semanas en Panorama Play.

Hoy 22:35

En medio del Mundial 2026, Panorama Play y Diario Panorama lanzaron un importante sorteo para premiar a su comunidad de seguidores. Se trata de tres Smart TV de 55 pulgadas, que serán entregados a quienes cumplan con una serie de pasos simples para participar.

La iniciativa forma parte de las acciones especiales que ambos medios vienen desarrollando en el marco de la cobertura mundialista y busca acompañar a los fanáticos del fútbol para que puedan disfrutar cada partido con la mejor experiencia posible.

Para participar, los interesados deberán seguir las cuentas de Instagram de @panoramaplay.sde y @diariopanoramasde, dar "Me Gusta" a la publicación del concurso, suscribirse al canal de YouTube de Panorama Play, comentar la frase “YA ESTOY PARTICIPANDO” y compartir la publicación en sus historias mencionando a las cuentas organizadoras.

Los ganadores serán anunciados en vivo durante las próximas semanas en Panorama Play, el nuevo streaming de Diario Panorama que se emite de lunes a viernes, de 18 a 20.