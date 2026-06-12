Dictaron prisión preventiva para el tercer integrante de una familia acusada de vender cocaína y utilizar a una menor

Alexis Nahum Ruiz recibió prisión preventiva sin plazo y se convirtió en el tercer integrante de la familia alcanzado por la medida.

Hoy 22:43

La Justicia de Las Termas de Río Hondo dictó este viernes la prisión preventiva sin plazo para Alexis Nahum Ruiz, acusado de integrar una organización familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes y señalada por haber utilizado a una menor de edad para colaborar en la actividad ilegal.

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La medida fue dispuesta por el juez Diego Martín Vittar durante una audiencia realizada en el Centro Judicial termense, haciendo lugar al planteo formulado por el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, quedó completada la situación procesal de los tres integrantes de la familia investigada, ya que anteriormente también habían recibido la misma medida cautelar Analía Ruiz y Víctor Hugo García.

Según informó a Diario Panorama el fiscal Emanuel Sabater, los imputados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas y por la utilización de una menor de edad.

Una investigación iniciada por denuncias vecinales

La causa tuvo su origen en febrero pasado, cuando comenzaron a recibirse denuncias que advertían sobre una presunta actividad de venta de drogas en un inmueble ubicado sobre calle Rivadavia, en el barrio Agua Santa de Las Termas de Río Hondo.

A partir de esas denuncias, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas iniciaron una investigación que incluyó tareas de vigilancia, recopilación de testimonios, registros fílmicos y distintas medidas que permitieron reunir elementos probatorios sobre la organización investigada.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la comercialización de estupefacientes se desarrollaba tanto en el domicilio bajo investigación como en espacios públicos del barrio, donde concurrían vecinos y personas ajenas a la zona.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es la presunta participación de una menor de edad, hija de una de las imputadas, quien habría sido utilizada para colaborar en las maniobras vinculadas a la venta de drogas.

El allanamiento y los secuestros

La investigación derivó en un allanamiento realizado el 25 de abril, procedimiento durante el cual los investigadores secuestraron 12 envoltorios de cocaína, uno de ellos compactado, con un peso total superior a los 24 gramos, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Durante el operativo también se registraron momentos de tensión, ya que un grupo de personas intentó obstaculizar el accionar policial, situación que obligó a la intervención de los efectivos para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

En aquella oportunidad fueron detenidos Víctor Hugo García y Analía Ruiz, mientras que Alexis Nahum Ruiz logró escapar y permaneció prófugo durante varias semanas.

Permaneció prófugo hasta mayo

Tras una intensa búsqueda, Alexis Nahum Ruiz fue localizado y detenido el pasado 25 de mayo, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Con la audiencia celebrada este viernes y el dictado de la prisión preventiva sin plazo, la Fiscalía consolidó la situación procesal de los tres imputados mientras continúa avanzando la investigación por uno de los casos de narcomenudeo de mayor repercusión registrados en los últimos meses en la ciudad termal.