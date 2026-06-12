Autoridades de la Municipalidad participaron de la jornada recreativa por el día internacional del juego

La propuesta se desarrolló en el Parque Norte y reunió a niños de jardines municipales, comedores comunitarios y del Hogar de Adolescentes. Participaron autoridades de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:57

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital, encabezados por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, participaron de la jornada recreativa en conmemoración del día internacional de juego y de la lucha contra el trabajo infantil organizada por la Dirección de la Niñez y Adolescencia en el Parque Norte.

Benavente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Diego Brunet y la directora de Niñez, María Lourdes Frías Azar.

Allí, hizo un recorrido por el puesto de Ecocanje, de la Cocina Central donde se brindó el refrigerio a los niños y los espacios de juegos organizados con distintas actividades lúdicas y de la que participaron los alumnos de los Jardines de infantes municipales N° 1, 13 y 22, de los comedores Los Lagos, Tarapaya y Rivadavia y del Hogar de Adolescentes de la provincia.