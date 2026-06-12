Autoridades de la Municipalidad participaron de la jornada recreativa por el día internacional del juego

La propuesta se desarrolló en el Parque Norte y reunió a niños de jardines municipales, comedores comunitarios y del Hogar de Adolescentes. Participaron autoridades de la Municipalidad de la Capital.
Funcionarios de la Municipalidad de la Capital, encabezados por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, participaron de la jornada recreativa en conmemoración del día internacional de juego y de la lucha contra el trabajo infantil organizada por la Dirección de la Niñez y Adolescencia en el Parque Norte.
Benavente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Diego Brunet y la directora de Niñez, María Lourdes Frías Azar.
Allí, hizo un recorrido por el puesto de Ecocanje, de la Cocina Central donde se brindó el refrigerio a los niños y los espacios de juegos organizados con distintas actividades lúdicas y de la que participaron los alumnos de los Jardines de infantes municipales N° 1, 13 y 22, de los comedores Los Lagos, Tarapaya y Rivadavia y del Hogar de Adolescentes de la provincia.