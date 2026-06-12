Danielik reveló los retoques estéticos que se hizo para parecerse a Megan Fox

La ex participante de Gran Hermano reapareció en redes sociales, mostró los procedimientos que se realizó en el rostro y adelantó cuál podría ser su próxima intervención.

Hoy 23:47

Danielik volvió a llamar la atención de sus seguidores tras varios días de ausencia en redes sociales. La ex participante de Gran Hermano reapareció en TikTok y contó que se sometió a nuevos retoques estéticos con un objetivo muy particular: parecerse a Megan Fox.

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La influencer, que ganó popularidad luego de su paso por el reality, compartió detalles de los procedimientos que se realizó en el rostro y sorprendió al hablar también de Brian Sarmiento, a quien llamó “mi marido” durante uno de sus videos.

“¿No me ven algo extraño en la cara? Vengo a reportar después de cuatro días y a explicar por qué estuve desaparecida. Estuve con mi marido y me hice un tratamiento en la cara para parecerme a Megan Fox”, expresó Danielik ante sus seguidores.

Según explicó, uno de los procedimientos fue el conocido como fox eyes, una técnica estética que busca lograr una mirada más alargada y elevada, similar al efecto de "ojos de gato".

“Me hice un fox eyes, la mirada de gatito. Me tiré todo esto para atrás”, relató mientras señalaba la zona de los ojos. Además, contó que también decidió aumentar el volumen de sus labios.

La ex Gran Hermano mostró que todavía se encontraba en pleno proceso de recuperación, por lo que aseguró que sentía molestias y cierta dificultad para gesticular con normalidad.

“Por ahora no puedo hacer muchos gestos porque me tira y me duele, pero hasta ahora me encanta el resultado”, comentó.

En una historia de Instagram, Danielik también compartió parte del procedimiento al que se sometió. En las imágenes se puede observar el momento en que los especialistas le colocan hilos tensores en la zona de los ojos para conseguir el efecto fox eyes.

Este tratamiento consiste en la colocación de hilos reabsorbibles debajo de la piel, con el objetivo de tensar determinadas zonas del rostro, elevar la mirada y generar una apariencia más definida. Si bien no requiere cirugía, puede provocar inflamación, molestias y demandar algunos días de recuperación.

Lejos de dar por finalizada su transformación, Danielik adelantó que ya piensa en un nuevo cambio estético. "Lo que sigue, creo, es operarme la nariz", reveló, dejando abierta la posibilidad de una futura intervención.

Sus declaraciones y el resultado de los retoques generaron todo tipo de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron el cambio, otros cuestionaron su decisión de buscar un parecido con la reconocida actriz de Hollywood.