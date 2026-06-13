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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Dramático momento en la Ruta 34: un colectivo se quedó sin dirección y evitó un choque de milagro

Gracias a la rápida reacción del conductor, el vehículo fue desviado hacia la banquina y no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados.

12/06/2026

Momentos de tensión se vivieron sobre la Ruta Nacional 34 cuando un colectivo sufrió una falla mecánica en el sistema de dirección mientras se encontraba en circulación. La rápida intervención del chofer evitó que la situación terminara en un grave accidente. 

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Según trascendió, el desperfecto se produjo de manera repentina mientras la unidad transitaba por la ruta. Al advertir que había perdido el control normal de la dirección, el conductor actuó con rapidez para impedir que el colectivo invadiera el carril contrario o impactara contra otros vehículos que circulaban por la zona. 

De acuerdo con la información conocida, el chofer realizó maniobras de emergencia y logró desviar el vehículo hacia la zona baja de la banquina, donde finalmente consiguió detener la marcha de forma segura. Gracias a esa acción, no se produjeron colisiones ni se registraron personas lesionadas. 

El episodio generó preocupación entre los ocupantes y otros conductores que transitaban por la Ruta 34, una de las vías de comunicación más transitadas del norte argentino.

Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto y concluyó sin consecuencias físicas para los pasajeros ni para terceros. Las actuaciones posteriores estuvieron orientadas a determinar las causas de la falla mecánica que afectó a la unidad.

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