El “Niño” guerrero: Trump anunció que asesinaron en Venezuela al jefe del cartel del Tren de Aragua

Lo comunicó por su red social Truth en medio del primer partido que jugaba Estados Unidos en el Mundial 2026. Volvió a calificar al gobierno de Delcy Rodríguez como “amigo”.

Hoy 06:09

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes por la noche que por una orden suya y con ayuda del gobierno de Venezuela se concretó un ataque militar que mató al jefe del Tren de Aragua, un cartel que meses atrás había declarado como organización terrorista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Trump comunicó la novedad desde su red social Truth justo al inicio del partido de fútbol que la selección de su país comenzaba a jugar contra Paraguay en un estadio de Los Ángeles en el marco del Mundial 2026.

Además, dijo que de ese modo lograron "eliminar con éxito a Niño Guerrero", en alusión a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el jefe de esa banda criminal y a quien la justicia estadounidense vinculaba en una compleja red de encubrimiento con el ex presidente Nicolás Maduro.

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", escribió Trump esta noche.

Y, aprovechó el tema para retomar sus críticas a su antecesor Joe Biden al señalar que el expresidente demócrata "abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

"Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas", argumentó para justificar que "con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos".

También se apuntó como un logro haber designado al Tren de Aragua "como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

Respecto del ataque de este viernes para matar a Guerrero, precisó que "esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación", en alusión al gobierno residual de Delcy Rodríguez, quien quedó al mando del Ejecutivo venezolano tras el arresto y extradición de Nicolás Maduro.

Ahora, añadió, "los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar".

"Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", añadió Trump que cerró su posteo con un saludo de bendiciones.

El mensaje de Trump fue reposteado en las redes oficiales de la Casa Blanca y acompañado por un video que muestra el momento del ataque.