Desaparecieron 50 mil dólares: joven denunció millonario robo a su abuelo

Según lo expresado en sede policial, el dinero estaba guardado en un maletín. La Justicia ordenó diversas medidas para esclarecer el hecho.

Hoy 07:21

Un importante robo de dinero extranjero, que un jubilado tenía guardado dentro de su propiedad, es investigado por la Policía luego de que un joven denunciara la "desaparición" de 50.000 dólares que se encontraban en un departamento ubicado en pleno centro capitalino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho salió a la luz cerca de las 22 del jueves, cuando una joven, de apellido Orieta y de 21 años, denunció en la Comisaría Primera que su abuelo fue víctima de un robo. De acuerdo a lo expresado ante los uniformados, la joven y la víctima descubrieron que faltaba una gran cantidad de dinero que estaba guardado en un maletín que contenía U$S 105.000 en efectivo.

Según el relato de la denunciante, junto a su abuelo advirtió que el paquete donde se encontraba el efectivo había sido manipulado y presentaba daños. Tras una revisión más minuciosa, constataron el faltante de 50 mil dólares.

De acuerdo con la información aportada a los investigadores, el dinero se encontraba resguardado en el interior del maletín y no se detectaron signos evidentes de violencia en el lugar.

La causa quedó a cargo de la fiscal Celia Mussi, quien dispuso la inmediata intervención de la División Robos y Hurtos y de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera.

Además, ordenó un relevamiento exhaustivo en el sector para localizar cámaras de seguridad públicas y privadas, así como también el análisis de las grabaciones internas del edificio donde ocurrió el hecho denunciado.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Si bien la denuncia fue radicada contra autores desconocidos, una de las líneas de trabajo apunta a determinar quiénes conocían la existencia del dinero y el lugar exacto donde se encontraba oculto, ya que el faltante fue descubierto dentro de un maletín aparentemente manipulado, sin que se reportaran daños o ingresos forzados en la propiedad.