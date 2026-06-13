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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 11º
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Locales

“Alta en el cielo”: el CCB espera a los peques con una interesante obra de títeres

Para la semana que viene, el Centro Cultural del Bicentenario tiene otra propuesta atractiva para los niños de 5 a 11 años.

Hoy 07:54
Taller en el CCB.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 16 y el jueves 18 de junio, el Taller “Alta en el cielo”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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A través de una obra de títeres, los niños descubrirán la historia detrás de los colores de la Bandera Nacional. Escucharán activamente cuentos y versos patrióticos. Leerán sencillas coplas y rimas que resalten la argentinidad.

Aprenderán jugando con dinámicas, estrategias de comprensión lectora, manualidades y retos creativos y muchas cosas más, que favorecerán la expresión oral y escrita, en un clima de alegría y aprendizaje.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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