Osados delincuentes ingresaron a dependencia policial y se llevaron armas, chalecos y otros elementos

Ocurrió en el edificio donde funciona el Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 Zona Sur y la Comisaría Nº 51, ubicado en el barrio San Germés.

Hoy 07:56

Un audaz e insólito robo sacudió durante la madrugada del viernes a una dependencia policial de la zona sur de la ciudad, movilizó a las autoridades judiciales y de Jefatura: delincuentes destrozaron una ventana de vidrio y se apoderaron de armas de fuego, chalecos de protección y equipos de comunicación pertenecientes a efectivos policiales.

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Pese al hermetismo con el que se maneja el caso —instruido por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Cecilia Larred— se supo que ocurrió en el edificio donde funciona el Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 Zona Sur y la Comisaría Nº 51, ubicado en la intersección de avenida Dr. Raúl Alfonsín y Atahualpa Yupanqui, en el barrio San Germés.

De acuerdo con la investigación, el golpe se produjo alrededor de la 2 de la madrugada, cuando dos sujetos llegaron hasta el inmueble policial aprovechando una circunstancia excepcional: en ese momento no había personal dentro de las oficinas, ya que éstos —aparentemente— se encontraban realizando tareas preventivas e investigativas en distintos sectores de la jurisdicción.

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Los sospechosos actuaron con una llamativa tranquilidad. Mientras uno de ellos permanecía en el exterior realizando vigilancia, su cómplice —identificado posteriormente como Javier Nicolás Morales, alias "Mono Blanco"— rompió uno de los vidrios del edificio y logró ingresar a las instalaciones sin ser advertido.

Una vez dentro, el delincuente recorrió distintas dependencias, revolvió mobiliario y oficinas y se apoderó de una mochila perteneciente a un sargento de apellido Zurita. En su interior se encontraba una pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.

Según fuentes de la investigación judicial y policial— "Mono Blanco" sustrajo un chaleco reflectivo, un chaleco antibalas, una radio portátil y otras armas de fuego que se encontraban resguardadas en el lugar.

El episodio causó una fuerte preocupación dentro de la fuerza, no sólo por el material robado sino también por el lugar elegido por los delincuentes. En ese edificio funcionan las divisiones Robo y Hurto y Prevención, áreas clave para las investigaciones y tareas operativas de la Policía. Asimismo, en el complejo existe una Alcaidía donde permanecen alojadas personas privadas de la libertad sin condena firme.

Fuentes ligadas a la pesquisa señalaron que la institución policial cuenta con un sistema de videovigilancia que registró con claridad tanto el ingreso como la salida de los ladrones. Las imágenes fueron determinantes para reconstruir la secuencia del robo y avanzar rápidamente en la identificación de uno de los responsables.

Con los datos recabados por personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, la fiscal dispuso una serie de medidas urgentes para localizar a los autores y recuperar los elementos sustraídos. Los registros fílmicos, sumados a otras tareas de inteligencia, permitieron establecer la participación de "Mono Blanco".

Mientras continúan las diligencias para identificar y capturar al segundo involucrado, los investigadores no salen de su asombro por la osadía de los delincuentes, que se animaron a irrumpir en una dependencia policial, causar importantes daños y escapar con armamento y equipamiento oficial en una maniobra que quedó grabada por las cámaras de seguridad.

Allanamientos, un detenido y un arma recuperada

Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y reunir otros elementos probatorios, personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos desplegó una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la zona sur. Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Cecilia Larred en el marco de una investigación que avanzó con rapidez debido a la calidad de los registros obtenidos.

Durante los operativos, los efectivos lograron detener a Morales señalado como el delincuente que ingresó al edificio policial tras romper una ventana. Además, los investigadores secuestraron una de las armas sustraídas durante el robo, mientras continúan las tareas para recuperar el resto de lo robado y dar con el cómplice que participó del golpe.

Las pesquisas continúan y no se descartan nuevos procedimientos en las próximas horas. Los investigadores buscan determinar si los acusados contaban con información previa sobre los movimientos internos de la dependencia y si existieron otras personas que colaboraron en la planificación o posterior ocultamiento de los elementos robados.