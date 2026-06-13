India: cinco muertos en accidente de un avión de transporte militar

Varios medios indios difundieron imágenes del lugar del siniestro, en las que se veía una densa columna de humo negro y el aparato partido en varios pedazos.

Hoy 08:59

Un avión de transporte militar de la India se estrelló este sábado cuando aterrizaba en una base de la fuerza aérea en el distrito de Jorhat, situado a unos 298 km al noreste de Dispur, la capital de Assam, causando cinco muertos, informó el ejército en un comunicado.

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"La Fuerza Aérea india lamenta profundamente la muerte de cinco soldados en el accidente de un avión AN-32 en Jorhat", señala un comunicado. "Se ordenó una investigación para determinar las causas del accidente", añade la nota. Posteriormente, informó en un mensaje en X de la identidad de las víctimas y expresó sus "más profundas condolencias" a sus familias.

Varios medios indios, como el canal de noticias NDTV, difundieron imágenes del lugar del siniestro, en las que se veía una densa columna de humo negro y el aparato partido en varios pedazos.

En 2019, otro Antonov AN-32 que despegó se la base de Jorhat se estrelló cerca de la frontera con China, dejando un balance de 13 muertos. La Fuerza Aérea india tiene alrededor de un centenar de estos viejos bimotores de fabricación rusa, que siguen cumpliendo misiones de transporte.