Tragedia en la Ruta 34: motociclista muere tras ser embestido por un vehículo que huyó del lugar

La víctima identificado como Fausto Mansilla de 30 años circulaba a bordo de una motocicleta y por razones que se intentan determinar, fue embestido por un segundo vehículo de mayor porte.

Hoy 09:12

Un violento siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado, en el tramo que une las localidades de Ceres y Selva, terminó en tragedia. Las autoridades despliegan un intenso operativo para dar con el conductor fugitivo.

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La Ruta Nacional 34 se convirtió nuevamente en escenario de una tragedia vial a la altura de la localidadsantafesina de Ceres.

Un motociclista oriundo de la ciudad de Selva perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un fuerte choque contra un vehículo que, lejos de detener su marcha para asistir a la víctima, se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

El hecho ocurrió bajo circunstancias que aún son materia de investigación por parte del personal policial. Según las primeras informaciones, la víctima identificado como Fausto Mansilla de 30 años circulaba a bordo de una motocicleta 250 cc cuando, por razones que se intentan determinar, fue embestido por un segundo vehículo de mayor porte.

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Debido a la gravedad del siniestro y a la necesidad de preservar la escena para las tareas de los peritos, el tránsito sobre la Ruta Nacional 34 fue totalmente interrumpido en el tramo comprendido entre Ceres y Selva.

Para mitigar el impacto en la circulación, las fuerzas de seguridad han implementaron un operativo de desvío vehicular por calles alternativas paralelas a la traza principal.

Hasta el momento, no se conoce las características precisas del vehículo involucrado que se dio a la fuga. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva y se espera que, en las próximas horas, surjan nuevos datos a medida que se analicen las pruebas recolectadas en el lugar del hecho.