Escándalo en el Mundial 2026: aseguran que Shakira usó una doble en la ceremonia inaugural

La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, el hit oficial de la Copa del Mundo, pero su presentación en México desató críticas, teorías y una fuerte defensa de sus fanáticos.

Hoy 10:37

Shakira volvió a quedar en el centro de la escena mundial tras su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, realizada en México. La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, su canción para esta Copa del Mundo, pero su performance no tardó en generar repercusión en redes sociales.

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Luego de la presentación, varios televidentes compartieron críticas y dudas sobre lo que vieron en el escenario. Entre los comentarios que más circularon, algunos usuarios llegaron a plantear que quien cantó no era Shakira, sino una doble.

“No era Shakira, era una máscara”, escribió un usuario, al señalar que la cantante lucía con los pómulos más marcados que en sus últimas apariciones públicas. Otros fueron más allá y especularon con que podría haberse tratado de Shakibecca, la reconocida imitadora de la artista.

Otro de los detalles que alimentó las teorías fue la coreografía. Algunos espectadores remarcaron que Shakira no movió las caderas como suele hacerlo en sus presentaciones, algo que llamó la atención entre sus seguidores y detractores.

En medio de las versiones, los fanáticos de la cantante salieron rápidamente a defenderla y aportaron un dato que, según ellos, terminó con las especulaciones: la marca que Shakira tiene en la frente.

Se trata de una cicatriz característica que la artista conserva desde hace años y que, de acuerdo con sus seguidores, permitió confirmar que quien estuvo sobre el escenario era efectivamente la cantante colombiana. Esa marca le habría quedado luego de haber tenido varicela en España alrededor de 2003.

Qué dijo Shakira tras la inauguración

Después de la ceremonia, Shakira se expresó en sus redes sociales y dejó un mensaje vinculado al espíritu del Mundial.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió la artista.

El show inaugural también contó con la participación de Maná y Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo”. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la cumbia de Los Ángeles Azules junto a Belinda con “Por Ella”.

J Balvin también fue una de las grandes figuras de la ceremonia. El colombiano cantó “Qué Calor”, compartió escenario con Ryan Castro para interpretar “Una a la vez” y cerró su presentación con “I Like It”, el tema que lanzó junto a Bad Bunny y Cardi B.

Pese a las críticas y teorías que circularon en redes, la presentación de Shakira se convirtió en uno de los momentos más comentados de la apertura del Mundial 2026.