La final del Apertura será el plato fuerte de un fin de semana a puro rugby

Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis definirán este domingo al primer campeón de la temporada, en una agenda que también tendrá Liga del Norte Grande, juveniles e infantiles.

Hoy 10:58

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana cargado de actividad, con la gran final del Torneo Apertura Juan Pablo Vaca Caldera como principal atractivo.

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Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis se enfrentarán este domingo desde las 16, en cancha del León, para definir al primer campeón de la temporada.

El clásico santiagueño llega como el plato fuerte de una agenda intensa, que tendrá competencia en distintas categorías y frentes durante sábado y domingo.

Liga del Norte Grande

Este sábado también habrá acción por la penúltima fecha de la Liga del Norte Grande, con participación de los dos clubes que el domingo jugarán la final local.

Santiago Lawn Tennis recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que Old Lions visitará a Tigres en Salta.

Si bien ninguno de los equipos santiagueños cuenta ya con chances de pelear por una de las dos plazas para el Regional del NOA, ambos buscarán cerrar el certamen de la mejor manera.

El domingo, por el repechaje de la Liga del Norte Grande, también habrá duelo santiagueño: Añatuya recibirá a Santiago Rugby.

Los juveniles viajan a Catamarca

La actividad continuará este sábado con el 2° Encuentro USR-Andina para el bloque juvenil, por lo que Old Lions, Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby viajarán a Catamarca.

El encuentro contará además con la participación de Teros, Catamarca y La Rioja XV, que completan el grupo de seis equipos en las divisiones M15, M16 y M17.

Encuentro infantil en Old Lions

Para completar el nutrido fin de semana, Old Lions recibirá una nueva edición del Encuentro Julio César Montenegro, destinado al rugby infantil.

La actividad se desarrollará desde las 9 de la mañana hasta las 14, con partidos de las divisiones M6 a M13.

Con finales, clásicos, juveniles e infantiles, el rugby santiagueño vivirá un fin de semana con agenda completa y una definición que promete quedarse con todas las miradas.