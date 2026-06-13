Alfaro, sin tiempo para lamentos tras el debut de Paraguay: “Tenemos que seguir peleando”

El entrenador argentino de la Albirroja hizo una fuerte autocrítica después de la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el estreno mundialista.

Hoy 11:13

Gustavo Alfaro no buscó excusas después del duro debut de Paraguay en el Mundial 2026. La Albirroja cayó por 4-1 ante Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo D, y el entrenador argentino fue contundente en su análisis.

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“Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad”, expresó el técnico en conferencia de prensa, tras un encuentro en el que el seleccionado estadounidense marcó claras diferencias desde el inicio.

Alfaro reconoció que sabían de la complejidad del rival y de su capacidad para generar juego desde el fondo. “Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler”, explicó.

El entrenador también fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo y admitió que Paraguay fue superado en varios aspectos del juego.

“Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico también”, señaló el Profesor, quien remarcó que hay muchos detalles por corregir de cara a lo que viene.

Pese al golpe, Alfaro dejó en claro que no hay margen para quedarse en el lamento. La Albirroja todavía tiene dos partidos por delante y necesita reaccionar rápido para mantener sus chances de clasificación.

“Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”, afirmó.

Consultado sobre si pudo pesar el debut mundialista, especialmente por el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, Alfaro evitó ponerlo como excusa.

“No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado”, sostuvo.

En esa línea, el entrenador remarcó que en una Copa del Mundo los detalles marcan diferencias. “Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido”, agregó.

Alfaro también dejó una frase fuerte sobre el nivel de exigencia del torneo. “Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe”, aseguró.

Ahora, Paraguay deberá enfocarse rápidamente en sus próximos compromisos. La Albirroja enfrentará a Turquía el sábado 20 de junio, desde las 0 de Argentina, en San Francisco. Luego cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia, el jueves 25 a las 23, también en San Francisco.

“Tenemos que achicar esa distancia. Tenés que jugar contra Turquía y Australia, que son otra clase de partidos. Vamos a tener que trabajar y mucho para sacar un resultado positivo”, sentenció Alfaro.