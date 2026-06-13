Alfaro, sin tiempo para lamentos tras el debut de Paraguay: “Tenemos que seguir peleando”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 18º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Alfaro, sin tiempo para lamentos tras el debut de Paraguay: “Tenemos que seguir peleando”

El entrenador argentino de la Albirroja hizo una fuerte autocrítica después de la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el estreno mundialista.

Hoy 11:13

Gustavo Alfaro no buscó excusas después del duro debut de Paraguay en el Mundial 2026. La Albirroja cayó por 4-1 ante Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo D, y el entrenador argentino fue contundente en su análisis.

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Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad”, expresó el técnico en conferencia de prensa, tras un encuentro en el que el seleccionado estadounidense marcó claras diferencias desde el inicio.

Alfaro reconoció que sabían de la complejidad del rival y de su capacidad para generar juego desde el fondo. “Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler”, explicó.

El entrenador también fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo y admitió que Paraguay fue superado en varios aspectos del juego.

Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico también”, señaló el Profesor, quien remarcó que hay muchos detalles por corregir de cara a lo que viene.

Pese al golpe, Alfaro dejó en claro que no hay margen para quedarse en el lamento. La Albirroja todavía tiene dos partidos por delante y necesita reaccionar rápido para mantener sus chances de clasificación.

Quedan dos partidos por delante y tenemos que trabajar muy rápido. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos, y replantearnos las cosas. Todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar”, afirmó.

Consultado sobre si pudo pesar el debut mundialista, especialmente por el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, Alfaro evitó ponerlo como excusa.

No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado”, sostuvo.

En esa línea, el entrenador remarcó que en una Copa del Mundo los detalles marcan diferencias. “Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido”, agregó.

Alfaro también dejó una frase fuerte sobre el nivel de exigencia del torneo. “Hay determinados niveles donde con la garra, con correr, no te alcanza. Ahí tenemos las cosas en el debe”, aseguró.

Ahora, Paraguay deberá enfocarse rápidamente en sus próximos compromisos. La Albirroja enfrentará a Turquía el sábado 20 de junio, desde las 0 de Argentina, en San Francisco. Luego cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia, el jueves 25 a las 23, también en San Francisco.

Tenemos que achicar esa distancia. Tenés que jugar contra Turquía y Australia, que son otra clase de partidos. Vamos a tener que trabajar y mucho para sacar un resultado positivo”, sentenció Alfaro.

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