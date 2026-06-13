MrBeast alcanzó los 500 millones de suscriptores y recordó sus humildes comienzos: “No nací en Hollywood”

Más allá del récord alcanzado, el creador estadounidense aprovechó el momento para enviar un mensaje de motivación a quienes buscan cumplir sus objetivos.

Hoy 11:44

El creador de contenidos más popular del mundo, MrBeast, volvió a marcar un récord en internet al alcanzar los 500 millones de suscriptores sumando todos sus canales y plataformas digitales. Sin embargo, lejos de centrarse en la impactante cifra, decidió compartir un mensaje de reflexión sobre el camino que recorrió hasta convertirse en una de las personalidades más influyentes del mundo digital.

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Jimmy Donaldson, su nombre real, aseguró que nunca imaginó llegar tan lejos debido a las dificultades económicas que atravesó durante su infancia. “No debería ser quien soy, no tendría que tener medio billón de suscriptores. Estadísticamente no debería”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El youtuber recordó que sus padres, ambos integrantes del ejército estadounidense, sufrieron graves problemas económicos durante la crisis financiera de 2008. “Mis dos padres acabaron en bancarrota con la crisis económica”, relató, al destacar que creció en un entorno alejado de los privilegios que suelen asociarse al éxito en la industria del entretenimiento.

Donaldson también rememoró los sacrificios que realizó en sus primeros años como creador de contenido. Según contó, debía ahorrar el dinero que obtenía por publicidad para comprar equipamiento básico, como un micrófono, con el objetivo de mejorar la calidad de sus videos.

“No es que naciera en Hollywood, nací en un pequeño pueblo sin dinero ni recursos”, afirmó. Para él, la clave de su crecimiento estuvo en la perseverancia. “Fui constante. Lo dejé todo en el camino y cada día que me levantaba me preguntaba cómo hacer mejor contenido”, señaló.

Actualmente, MrBeast es considerado uno de los mayores referentes de la creación de contenidos a nivel mundial. Sus producciones, caracterizadas por desafíos de gran escala, premios millonarios y acciones solidarias, acumulan cientos de millones de reproducciones y marcan tendencia en plataformas digitales.

Más allá del récord alcanzado, el creador estadounidense aprovechó el momento para enviar un mensaje de motivación a quienes buscan cumplir sus objetivos. “Esto te puede dar la motivación para probar algo nuevo”, concluyó, dejando en claro que el esfuerzo y la constancia fueron fundamentales para transformar una historia marcada por las dificultades en un fenómeno global.