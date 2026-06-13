Retuvieron una motocicleta conducida por un menor con múltiples irregularidades

Los uniformados interceptaron una Motomel 110 que circulaba en condiciones precarias: el rodado carecía de luces delanteras y traseras, entre otras faltas.

Hoy 12:03

En el marco de los operativos de prevención que realiza diariamente la Departamental 13, personal policial logró retirar de circulación una motocicleta que presentaba graves faltas a las normas de seguridad vial.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20 horas del viernes sobre la Avenida 9 de Julio. Allí, los uniformados interceptaron una Motomel 110 que circulaba en condiciones precarias: el rodado carecía de luces delanteras y traseras, no tenía dominio colocado, le faltaban sus carenados laterales y, además, el conductor no utilizaba casco protector.

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Al identificar al conductor, los efectivos constataron que se trataba de un menor de edad oriundo del paraje Miel de Palo. Al momento del control, el joven tampoco pudo acreditar la propiedad del rodado. Si bien la consulta en la base de datos arrojó que la motocicleta no presentaba pedido de secuestro vigente, las infracciones a la Ley Nacional de Tránsito motivaron su retención preventiva.

El vehículo fue trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria N°41, donde permanecerá alojado hasta que sus responsables cumplan con las exigencias legales y acrediten la titularidad del rodado.