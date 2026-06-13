Terminó preso: tiene 15 años, quiso robarle la moto al padre y al no poder la destrozó

Un violento episodio se vivió en el barrio Rivadavia de Añatuya. Tras una discusión, el menor terminó siendo aprehendido por efectivos policiales por causar daños en el rodado de su progenitor.

Hoy 12:12

Una tarde tranquila en el barrio Rivadavia se vio irrumpida por un grave conflicto familiar. Según fuentes policiales, un joven de 15 años fue demorado por las autoridades tras protagonizar un enfrentamiento con su padre, a quien habría amenazado y causado destrozos en su motocicleta al intentar llevársela sin permiso.

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El hecho ocurrió minutos después de las 15 de este viernes, sobre la Avenida Avellaneda. De acuerdo con el relato de la víctima de apellido Salvatierra (64), el conflicto escaló cuando su hijo adolescente de 15 años, intentó apoderarse de su motocicleta marca Honda Wave 110cc, de color negro.

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Ante la negativa y la resistencia del padre para evitar el robo del rodado, el joven reaccionó con agresividad: comenzó a amenazarlo y arremetió contra la motocicleta, provocando daños considerables en la parte frontal, incluyendo el giro derecho y diversos plásticos (cachas) del vehículo.

Tras causar el desastre, el menor se dio a la fuga por las calles del barrio, dejando a su padre sumido en la indignación. Cabe destacar que, según trascendió, no sería la primera vez que el joven mantiene este tipo de comportamientos violentos dentro del núcleo familiar.

Alertados por la base de la División Prevención del DSC N°13, los efectivos policiales —bajo el mando del Oficial Subinspector González Román— se desplegaron rápidamente por la zona. Gracias a las descripciones aportadas por el denunciante (quien vestía campera negra con detalles blancos), los uniformados lograron interceptar al menor a pocas cuadras del lugar.

El adolescente fue trasladado preventivamente al nosocomio local, donde el médico de turno, el Dr. William Acuña, certificó que no presentaba lesiones físicas. Posteriormente, fue derivado a la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 41, donde quedó a disposición de las autoridades policiales para los trámites legales correspondientes, mientras que su padre radicaba la denuncia formal por los daños y amenazas sufridos.