Hallaron un muerto frente a la concentración de Irán en Tijuana y el plantel debió abandonar el predio

La aparición de un cuerpo sin vida y con signos de violencia generó un operativo policial en la previa del debut mundialista y alteró la rutina de la delegación asiática.

Hoy 11:43

La previa del debut de Irán en el Mundial 2026 quedó marcada por un episodio ajeno al fútbol. La selección asiática debió interrumpir su concentración en Tijuana luego de que las autoridades encontraran un cadáver en las inmediaciones del lugar donde se hospeda el plantel.

El hecho ocurrió frente al complejo utilizado por la delegación iraní. Según la información difundida, un fuerte olor alertó a las fuerzas de seguridad, que al inspeccionar la zona detectaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre la vereda opuesta al predio.

La víctima fue hallada dentro de una camioneta con matrícula de Estados Unidos. Además, los reportes señalaron que presentaba evidentes signos de violencia, por lo que se desplegó un amplio operativo para retirar los restos e iniciar las tareas investigativas.

Como consecuencia del procedimiento policial, los futbolistas debieron abandonar temporalmente las instalaciones. La situación obligó a modificar la planificación prevista a pocas horas del estreno en la Copa del Mundo, aunque no trascendieron mayores inconvenientes en la preparación deportiva.

La selección persa ya venía afrontando una organización particular para esta edición del torneo. Debido a las tensiones políticas sostenidas con Estados Unidos durante los últimos meses, decidió establecer su base de operaciones en territorio mexicano y no en una de las sedes norteamericanas.

Esa decisión implica una exigencia logística adicional durante la fase de grupos, ya que el plantel deberá viajar en avión antes de cada compromiso y regresar inmediatamente después.

Irán integra el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Su debut será este lunes 15 de junio, desde las 22 de Argentina, en el inicio de su participación en la máxima cita del fútbol internacional.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación por el hallazgo del cuerpo, en un episodio que sacudió la concentración iraní y generó preocupación en la previa mundialista.