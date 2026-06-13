Zlatan Ibrahimović echó en vivo a un reconocido streamer anti Messi que irrumpió en una transmisión del Mundial

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El influencer pronosticó que Cristiano Ronaldo será campeón de la máxima competencia FIFA y el exdelantero sueco no dudó en sacarlo del set.
Uno de los momentos más insólitos y virales en el arranque del Mundial 2026 se produjo en plena transmisión de la cadena FOX Sports durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
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El protagonista fue IShowSpeed, el streamer estadounidense famoso por su fanatismo extremo por Cristiano Ronaldo. Speed se metió en el set donde estaban los exfutbolistas Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry, y cuando le preguntaron quién iba a ganar el Mundial, no dudó: “¡Portugal! ¡Ronaldo va a ganar el Mundial!”, gritó con toda su energía.
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La reacción de Zlatan fue inmediata y fiel a su estilo: le sacó el micrófono de las manos y lo echó del set, señalándole la salida sin vueltas. Desde afuera, Speed siguió insistiendo: “¡Mírenlo ganar! ¡Les prometo que va a ganar! ¡Haters!”, mientras el sueco mantenía su postura firme.
Por su parte, Thierry Henry miró toda la escena entre risas y con cara de no poder creer lo que estaba pasando, pero sin tomar partido por la predicción del streamer.
El video del cruce fue furor en minutos y se convirtió en una de las primeras historias virales de la Copa del Mundo.