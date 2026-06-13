Un adolescente fue demorado tras agredir a su madre y resistirse al accionar policial en Añatuya

El hecho ocurrió en el barrio Obrero. Según la denuncia, el menor habría atacado a la mujer con un palo de escoba, golpes de puño y patadas.

Hoy 13:18

Un grave episodio de violencia intrafamiliar movilizó al personal de Prevención de la Departamental 13 en la ciudad de Añatuya. El procedimiento terminó con un adolescente de 16 años reducido y trasladado a sede policial, luego de un conflicto con su madre y de resistirse al accionar de los uniformados.

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El hecho se registró cerca del mediodía en inmediaciones de calles Maipú y Bolívar, en el barrio Obrero, donde los efectivos acudieron tras recibir un alerta por una situación de violencia dentro de un grupo familiar.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer, quien manifestó que había sido agredida por su propio hijo. Según su relato, el adolescente la habría atacado con un palo de escoba y también le habría propinado golpes de puño y patadas durante una discusión.

Por su parte, el menor brindó otra versión de lo ocurrido. Ante los uniformados, sostuvo que su madre lo había golpeado con una pala mientras se encontraba descansando, situación que habría desencadenado el enfrentamiento.

De acuerdo con fuentes policiales, al momento de la intervención el joven se encontraba en un evidente estado de alteración. Además, habría lanzado amenazas, se mostró agresivo con el personal actuante y opuso resistencia al procedimiento.

Ante esta situación, los efectivos debieron reducirlo para resguardar la seguridad de las personas presentes. Luego, el adolescente fue trasladado a la Comisaría Comunitaria Nº 41, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, fue examinado por el médico de guardia del Hospital Zonal de Añatuya, quien constató que presentaba excoriaciones en el brazo y la pierna izquierda, además de una contusión con hematoma en el cuero cabelludo.

Finalmente, por disposición de las autoridades competentes, el menor fue derivado a la Comisaría Cuarta del Menor y la Familia.