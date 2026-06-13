Anya Taylor-Joy sorprendió al alentar a Estados Unidos con la camiseta argentina

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Espectaculos

Anya Taylor-Joy sorprendió al alentar a Estados Unidos con la camiseta argentina

La actriz de Hollywood apareció entre tantas estrellas internacionales y logró conectar con el público argentino al lucir con orgullo los colores de la Albiceleste en el estadio de Los Ángeles.

Hoy 13:38
Anya vistiendo la albiceleste

La goleada de la selección de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay en su estreno en el Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego. En las tribunas del imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, la actriz argentino-estadounidense Anya Taylor-Joy acaparó la atención de los fanáticos al presentarse con la camiseta de la Selección argentina.

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La estrella de 30 años fue captada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, disfrutando del encuentro y alentando desde uno de los sectores preferenciales del estadio. Su elección de vestimenta rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su vínculo con Argentina, que la actriz más de una vez remarcó.

El outfit que dio de que hablar deslumbró por tratarse de un top de un solo hombro celeste y blanco con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En esa línea, su esposo también tenía una remera de manga corta con la palabra “Argentina” estampada en el frente.

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Es que, nacida en Miami, Anya vivió en Buenos Aires hasta los seis años antes de mudarse a Londres. A pesar de desarrollar toda su carrera en Hollywood, la actriz nunca ocultó su cariño por el país y suele regresar con frecuencia para visitar a familiares y amigos.

Si bien su éxito llegó con su papel en “Gambito de dama”, una miniserie estrenada en 2020, su primer gran reconocimiento en la industria del cine llegó en 2015 al protagonizar la aclamada película de terror La bruja (The Witch). En esa línea, la actriz se ganó rápidamente el cariño de los argentinos.

La apertura del Mundial 2026 reunió a una verdadera constelación de celebridades. Figuras como Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, David Beckham, Sofía Vergara y Paris Hilton dijeron presente, mientras que Katy Perry fue la encargada de cerrar la ceremonia inaugural. Entre los asistentes también destacaron Justin y Hailey Bieber, en una jornada repleta de glamour fuera de la cancha.

TEMAS Mundial 2026 Anya Taylor Joy
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