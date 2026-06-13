Otra señal de alivio en la Selección: Dibu Martínez fue exigido en el arco y evoluciona bien

El arquero trabajó con guantes en ambas manos, aumentó la intensidad de la práctica y se perfila para ser titular ante Argelia en el debut del Mundial 2026.

Hoy 13:52

La Selección Argentina recibió este sábado una nueva señal de alivio en la previa del debut ante Argelia por el Mundial 2026. Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse con guantes en ambas manos y fue exigido en el arco por primera vez desde que comenzó la puesta a punto en Kansas City.

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El arquero de Aston Villa arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que sufrió durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League. Sin embargo, su evolución sigue dentro de lo esperado y todo indica que será titular el próximo martes.

Durante los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, Dibu trabajó con mayor intensidad que en los días anteriores. Además, lo hizo debajo de los tres palos, algo que hasta el momento no había ocurrido en las prácticas observadas.

Si bien por momentos se lo vio tocándose la mano lesionada, el arquero respondió bien a la exigencia. Un detalle que se advirtió durante el entrenamiento fue que, cada vez que iba al piso, se apoyaba principalmente sobre la mano izquierda para levantarse, incluso cuando se tiraba hacia el lado derecho.

Más allá de esas precauciones, las sensaciones fueron positivas. Al retirarse del entrenamiento rumbo al gimnasio, Dibu volvió a llevar tranquilidad, levantó el pulgar y aseguró: “Todo bien, tengo al mejor fisio”, en referencia al trabajo de Pablo Capuchetti.

El viernes ya había tenido una jornada con cierta exigencia, aunque en ese momento también mostró algunos gestos de dolor. Luego, el propio arquero se encargó de calmar la preocupación con un pulgar arriba y un mensaje de tranquilidad.

A tres días del estreno mundialista, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución, pero el panorama es favorable. La idea es que Martínez esté desde el arranque ante Argelia, el martes desde las 22, en el Estadio Kansas City.

De esta manera, la Selección suma una noticia importante en la recta final de la preparación: Dibu mejora, responde a la exigencia y se encamina a defender el arco argentino en el debut de la Copa del Mundo.