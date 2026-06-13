Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis definen al primer campeón del año en el rugby santiagueño

Este domingo desde las 16, en cancha del León, se disputará la final del Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” con el clásico como gran protagonista.

Hoy 05:58

El rugby santiagueño vivirá este domingo una nueva edición de su clásico más importante: Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis se enfrentarán desde las 16.00 en cancha del León para definir al primer campeón de la temporada, en el marco del Torneo Apertura Juan Pablo Vaca Caldera, organizado por la USR.

Como ocurre cada vez que estos equipos se ven las caras, y más aún en una instancia decisiva, la expectativa es alta por una final que reúne a los dos mejores equipos de la fase clasificatoria.

Old Lions, con campaña perfecta e invicto

El conjunto local llega como gran candidato. Old Lions Rojo tuvo una campaña impecable, ganando todos los partidos del certamen hasta el momento y mostrando un rendimiento sólido que lo posiciona como favorito.

En semifinales, el “León Rojo” dejó en el camino a Olímpico, confirmando su buen momento y su poderío colectivo.

Lawn Tennis quiere dar el golpe

Del otro lado estará Santiago Lawn Tennis, que intentará romper la racha del local y consagrarse en condición de visitante. El equipo del parque Aguirre eliminó en semifinales a Old Lions Azul, en un cruce que le dio impulso anímico de cara a la definición.

Los “rojiblancos” llegan con confianza tras un último partido sólido y buscarán dar el golpe en un escenario adverso.

Definición con reglamento especial

En caso de empate en los 80 minutos reglamentarios, la final se definirá mediante un alargue de 15 minutos con punto de oro, lo que significa que el primer equipo que anote en tiempo extra se consagrará campeón automáticamente.

Se viene el Torneo Anual

Finalizado el Apertura, el rugby local no tendrá descanso. La próxima semana comenzará el Torneo Anual, que contará con ocho equipos divididos en dos zonas, marcando la continuidad de la temporada en la USR.