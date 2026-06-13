Colapinto terminó 10° por una sanción en el Gran Premio de Barcelona que ganó Hamilton

A pesar de haber cruzado la meta 8°, el piloto argentino de Alpine recibió una penalización posterior de 10 segundos y cayó dos posiciones, mientras que Gasly fue 7°. El británico conquistó su primera victoria con el equipo Ferrari.

Hoy 14:57

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 10° puesto el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, disputado en el circuito de Montmeló, luego de recibir una penalización de 10 segundos por parte de la FIA, lo que lo relegó en el clasificador final pese a haber cruzado la meta en la octava posición.

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Según el informe de los comisarios deportivos, el piloto del Alpine #43 “redujo ligeramente la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla, pero no de forma apreciable en el sector correspondiente”, motivo por el cual se aplicó una sanción considerada “en el extremo inferior de la escala”.

Con esta penalización, Colapinto cayó al décimo lugar, siendo superado en el resultado final por los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, lo que lo dejó con un solo punto para el campeonato mundial.

El argentino había protagonizado una buena largada, en la que logró avanzar dos posiciones, y se mantuvo competitivo durante gran parte de la carrera. Sin embargo, una estrategia de equipo también marcó su desarrollo: en la vuelta 20, Alpine le ordenó cederle la posición a su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 7° y sumó siete unidades.

Tras la competencia, Colapinto valoró el rendimiento del equipo, aunque dejó en claro su disconformidad con algunos factores externos. “Fue un día muy positivo. Tuve mala suerte con el VSC que me hizo perder mucho tiempo, pero igualmente estamos contentos con la performance del equipo”, expresó.

Además, ya enfocó su mirada en la próxima fecha del calendario. “Esperemos que demos un saltito como equipo para Austria”, señaló el piloto del #43. También destacó el triunfo de Lewis Hamilton, quien logró su primera victoria con Ferrari.

El británico se quedó con el triunfo tras una carrera estratégica, seguido por George Russell y Lando Norris, en un podio que marcó una nueva victoria histórica para el siete veces campeón del mundo.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana del 28 de julio en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria.