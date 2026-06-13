Escapó de la guerra, creció en un campo de refugiados y hoy juega el Mundial con Australia

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos 4
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
01:00 Grupo D
Australia -
Turquía -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Escapó de la guerra, creció en un campo de refugiados y hoy juega el Mundial con Australia

Awer Mabil es una de las historias más impactantes del Mundial 2026: pasó su infancia en un campo de refugiados en África y hoy disfruta de la máxima cita del fútbol.

Hoy 14:38

El Mundial 2026 no solo deja fútbol, también historias de vida que trascienden el deporte. Una de las más emotivas es la de Awer Mabil, volante de la selección de Australia, quien logró cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo luego de una infancia marcada por la guerra y el exilio.

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Nacido en una familia de Sudán del Sur, Mabil pasó sus primeros años en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, donde miles de personas vivían escapando del conflicto armado. Allí, el fútbol fue su refugio y su forma de supervivencia emocional.

Jugaba descalzo, sobre terrenos de tierra y piedras, con pelotas improvisadas hechas de bolsas de plástico o medias. Con el tiempo, él mismo reconoció que esos partidos eran una manera de escapar, aunque sea por un rato, de la dura realidad que lo rodeaba.

El salto a Australia y el comienzo del sueño

La vida de su familia cambió cuando obtuvieron asilo en Australia a través de un programa humanitario. Con apenas 10 años, Mabil se instaló en Adelaida, donde debió adaptarse a un nuevo idioma, costumbres y una realidad completamente distinta.

En ese proceso, el fútbol volvió a ser clave: le permitió integrarse, hacer amigos y encontrar un lugar de pertenencia. Su talento no tardó en destacarse en las categorías juveniles locales.

Más tarde ingresó en programas de desarrollo de Australia Meridional, debutó profesionalmente en Adelaide United y dio el salto al fútbol europeo, donde jugó en Dinamarca, Portugal, España, Turquía y Suiza.

Una carrera de superación en Europa

Su etapa más destacada llegó en el Midtjylland de Dinamarca, donde fue campeón y disputó la Champions League, consolidándose como uno de los futbolistas australianos más importantes de su generación.

La Selección de Australia y un penal para la historia

Con la camiseta de Australia debutó en 2018 y se convirtió en una pieza habitual del equipo. Su momento más recordado llegó en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando convirtió el penal decisivo ante Perú que selló la clasificación.

Tras aquel logro, dejó una frase que recorrió el país: “Fue la única manera de agradecer a Australia en nombre de mi familia”.

Fuera de la cancha, Mabil también se convirtió en un referente social. Junto a su hermano creó la fundación Barefoot to Boots, destinada a mejorar la vida de refugiados y comunidades vulnerables.

El proyecto nació tras una visita a Kakuma, donde tomó conciencia de que muchas de las dificultades que él había vivido en su infancia seguían afectando a miles de personas. Desde entonces impulsa campañas solidarias, donaciones deportivas y asistencia médica en distintas regiones de África.

Hoy, Awer Mabil no solo representa a Australia en un Mundial: también simboliza la capacidad del deporte para transformar vidas.

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