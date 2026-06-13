Escapó de la guerra, creció en un campo de refugiados y hoy juega el Mundial con Australia

Awer Mabil es una de las historias más impactantes del Mundial 2026: pasó su infancia en un campo de refugiados en África y hoy disfruta de la máxima cita del fútbol.

Hoy 14:38

El Mundial 2026 no solo deja fútbol, también historias de vida que trascienden el deporte. Una de las más emotivas es la de Awer Mabil, volante de la selección de Australia, quien logró cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo luego de una infancia marcada por la guerra y el exilio.

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Nacido en una familia de Sudán del Sur, Mabil pasó sus primeros años en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, donde miles de personas vivían escapando del conflicto armado. Allí, el fútbol fue su refugio y su forma de supervivencia emocional.

Jugaba descalzo, sobre terrenos de tierra y piedras, con pelotas improvisadas hechas de bolsas de plástico o medias. Con el tiempo, él mismo reconoció que esos partidos eran una manera de escapar, aunque sea por un rato, de la dura realidad que lo rodeaba.

El salto a Australia y el comienzo del sueño

La vida de su familia cambió cuando obtuvieron asilo en Australia a través de un programa humanitario. Con apenas 10 años, Mabil se instaló en Adelaida, donde debió adaptarse a un nuevo idioma, costumbres y una realidad completamente distinta.

En ese proceso, el fútbol volvió a ser clave: le permitió integrarse, hacer amigos y encontrar un lugar de pertenencia. Su talento no tardó en destacarse en las categorías juveniles locales.

Más tarde ingresó en programas de desarrollo de Australia Meridional, debutó profesionalmente en Adelaide United y dio el salto al fútbol europeo, donde jugó en Dinamarca, Portugal, España, Turquía y Suiza.

Una carrera de superación en Europa

Su etapa más destacada llegó en el Midtjylland de Dinamarca, donde fue campeón y disputó la Champions League, consolidándose como uno de los futbolistas australianos más importantes de su generación.

La Selección de Australia y un penal para la historia

Con la camiseta de Australia debutó en 2018 y se convirtió en una pieza habitual del equipo. Su momento más recordado llegó en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando convirtió el penal decisivo ante Perú que selló la clasificación.

Tras aquel logro, dejó una frase que recorrió el país: “Fue la única manera de agradecer a Australia en nombre de mi familia”.

Fuera de la cancha, Mabil también se convirtió en un referente social. Junto a su hermano creó la fundación Barefoot to Boots, destinada a mejorar la vida de refugiados y comunidades vulnerables.

El proyecto nació tras una visita a Kakuma, donde tomó conciencia de que muchas de las dificultades que él había vivido en su infancia seguían afectando a miles de personas. Desde entonces impulsa campañas solidarias, donaciones deportivas y asistencia médica en distintas regiones de África.

Hoy, Awer Mabil no solo representa a Australia en un Mundial: también simboliza la capacidad del deporte para transformar vidas.