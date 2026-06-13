El municipio participó de las Jornadas Provinciales sobre Historia de los Pueblos del Territorio Santiagueño

Un espacio destinado a la reflexión, investigación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Hoy 16:50

La Municipalidad de La Banda, a través del Museo Municipal Lázaro Criado, participó de las 4° Jornadas Provinciales sobre Historia de los Pueblos del Territorio Santiagueño, organizadas por la Universidad Católica de Santiago del Estero, un espacio destinado a la reflexión, investigación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

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En representación del municipio, la directora del Museo Lázaro Criado, profesora Susana Ciappino, disertó sobre “Museo Lázaro Criado: actualidad y presente”, donde expuso las acciones que se vienen desarrollando para la preservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad de La Banda.

Durante su participación, Ciappino destacó la importancia de estos encuentros académicos para compartir experiencias y fortalecer la identidad cultural de las comunidades. Asimismo, señaló que junto al equipo de trabajo del museo se viene llevando adelante una intensa tarea de restauración y conservación de piezas históricas, con el objetivo de acercar a la comunidad el valioso patrimonio que resguarda la institución.

“Fuimos invitados a estas jornadas y hemos traído algunas de las obras que venimos restaurando en nuestro museo para mostrar a la gente y a las distintas ciudades de Santiago del Estero la identidad y el patrimonio cultural que tenemos en La Banda”, expresó.

La directora también informó que, en esta oportunidad, se exhibieron diez cuadros de la reconocida artista plástica Juanita Briones junto a algunos de sus bocetos, como una muestra representativa del trabajo de recuperación y preservación que se realiza de manera permanente en el museo.

Finalmente, remarcó que uno de los principales objetivos es consolidar al Museo Lázaro Criado como un espacio educativo y de referencia para toda la comunidad, fortaleciendo los vínculos con las instituciones escolares para que niños y jóvenes puedan conocer y valorar la historia de la ciudad.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a la preservación, promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de La Banda, fortaleciendo la identidad de la comunidad y generando espacios de aprendizaje, investigación y participación para las nuevas generaciones.

Asimismo, la Dirección de Turismo participó con una ponencia y un stand informativo desde donde se dieron a conocer los principales atractivos turísticos que tiene la ciudad de La Banda.

De igual manera, la escritora Maria Escañuela tuvo un espacio para realizar la presentación de sus obras literarias como referente de la cultura bandeña.