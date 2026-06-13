Karina Milei participará del cumpleaños de Patricia Bullrich en medio de tensiones dentro del oficialismo

La secretaria general de la Presidencia asistirá este sábado a un encuentro organizado por la senadora libertaria. El gesto ocurre en un contexto marcado por diferencias internas y cuestionamientos públicos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hoy 17:50

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará este sábado de un encuentro organizado por la senadora nacional Patricia Bullrich con motivo de su cumpleaños, en un gesto político que no pasó desapercibido dentro de La Libertad Avanza.

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Según trascendió, la actividad reunirá a dirigentes, militantes y referentes cercanos a la legisladora, quien cumple 70 años. Karina Milei estará acompañada por Pilar Ramírez, una de las principales armadoras del espacio libertario en la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia de la hermana del presidente Javier Milei adquiere especial relevancia debido al contexto interno que atraviesa el oficialismo. En las últimas semanas, Bullrich tomó distancia de algunas posiciones impulsadas por sectores del Gobierno y realizó cuestionamientos públicos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Uno de los episodios que generó mayor repercusión ocurrió cuando la senadora criticó las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su situación patrimonial. "Esto es más que un error, es una omisión ética", expresó antes de una reunión de la mesa política oficialista.

Las diferencias entre Bullrich y Adorni volvieron a quedar expuestas en los últimos días, al punto que dirigentes cercanos al jefe de Gabinete aseguraron no estar al tanto de la realización del encuentro por el cumpleaños de la legisladora.

Mientras tanto, dentro del oficialismo conviven distintas interpretaciones sobre los recientes acercamientos entre Karina Milei y la senadora. Algunos sectores consideran que se trata de una estrategia para fortalecer la cohesión interna, mientras que otros entienden que la secretaria general comparte parte de las preocupaciones expresadas por Bullrich sobre el impacto de ciertas controversias en la imagen del Gobierno.

Otro dato que alimentó las especulaciones fue la publicación realizada por Karina Milei tras la última reunión de la mesa política. Además de referirse a la agenda legislativa, aprovechó la ocasión para saludar públicamente a Bullrich por su cumpleaños, un gesto que fue leído como una señal de respaldo político.

En los últimos meses, ambas dirigentes mantuvieron encuentros de trabajo y difundieron mensajes en los que remarcaron la importancia de continuar impulsando las reformas promovidas por el Gobierno nacional. Sin embargo, las tensiones internas y las diferencias de criterio sobre algunos temas mantienen la atención puesta en los movimientos de los principales referentes del oficialismo.

La participación de Karina Milei en el encuentro de este sábado vuelve a instalar interrogantes sobre el escenario interno de La Libertad Avanza y los reacomodamientos que podrían producirse en una etapa clave para la consolidación del proyecto político libertario.