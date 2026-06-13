Silva Neder destacó la unidad y la defensa de la identidad santiagueña en el Festival del Tamal de El Arenal

El vicegobernador participó de la apertura del 1° Festival del Tamal, Doma y Folklore y reafirmó el acompañamiento del Gobierno provincial a las expresiones culturales del interior.

Hoy 18:34

El vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, participó este sábado de la apertura oficial del 1° Festival del Tamal, Doma y Folklore realizado en la localidad de El Arenal, donde resaltó la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer la unidad de las comunidades para impulsar el desarrollo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañado por la comisionada municipal Romiria Quiroga y la secretaria comunal Inés Jiménez, el titular de la Legislatura dejó formalmente inaugurado el evento y transmitió el saludo del gobernador Elías Miguel Suárez, además de ratificar el apoyo del Gobierno provincial para continuar promoviendo este tipo de manifestaciones culturales en todo el territorio santiagueño.

Durante su discurso, Silva Neder sostuvo que “hoy nos toca atravesar tiempos complejos a nivel nacional, donde lamentablemente se le da la espalda a la cultura y a todo aquello que pone en valor el ser nacional”. En ese sentido, remarcó que “desde Santiago del Estero nos sentimos orgullosa y genuinamente argentinos, y más aún, orgullosamente santiagueños”.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad como motor del crecimiento comunitario. “La unidad es la base de todo; sin ella, ya sea en la familia, en una institución o en una comunidad, el progreso se retrasa. En cambio, cuando hay unión, el desarrollo llega rápido”, expresó. También valoró el trabajo conjunto de Romiria Quiroga e Inés Jiménez, al señalar que lograron consolidar un proceso de consenso y cooperación que hoy beneficia a la comunidad de El Arenal.

Por su parte, la comisionada Romiria Quiroga agradeció el respaldo permanente del Gobierno provincial y afirmó: “Agradecemos enormemente al gobierno provincial por su apoyo permanente, no solo para hacer posible este primer festival, sino también por el respaldo constante que brindan día a día a nuestra gestión de gobierno en beneficio de todos los vecinos”.

La ceremonia contó además con la presencia de la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; el secretario legislativo Luis Herrera; y los diputados provinciales Carlos Hazam, Nora Mercado y Aída Soria, entre otras autoridades.

También participaron comisionados municipales de distintas localidades de Santiago del Estero y Tucumán, agrupaciones gauchas, academias de danza, instituciones educativas, entidades intermedias y vecinos de El Arenal y parajes cercanos, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada cultural y tradicionalista.