Megaoperativo por el crimen de un policía federal: realizaron 35 allanamientos y detuvieron a dos sospechosos

Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario en el marco de la investigación por el asesinato del agente Rodolfo Manfredi. Además de las detenciones, secuestraron armas, drogas, municiones y otros elementos vinculados a la causa.

Hoy 18:43

En el marco de la investigación por el homicidio del agente federal Rodolfo Manfredi, la Policía Federal Argentina desplegó un amplio operativo en la ciudad de Rosario que incluyó 35 allanamientos simultáneos y la detención de dos hombres presuntamente vinculados al ataque.

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Las medidas se realizaron bajo los lineamientos del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Rosario y su área metropolitana.

El crimen ocurrió cuando Manfredi y otro efectivo federal realizaban tareas de prevención y patrullaje en el barrio Villa Banana. Mientras desarrollaban controles poblacionales en la zona de Gutenberg y bulevar 27 de Febrero, fueron sorprendidos por varios delincuentes armados que los atacaron a tiros, generándose un enfrentamiento.

Como consecuencia de la agresión, el agente Manfredi recibió heridas mortales, mientras que el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe sufrió lesiones de distinta consideración. Durante el ataque también fue robada el arma reglamentaria del policía fallecido.

Tras el hecho, investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario llevaron adelante tareas de inteligencia y análisis de información para identificar a los responsables y establecer sus posibles lugares de residencia.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó una serie de procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Los allanamientos se concentraron principalmente en Villa Banana y sectores cercanos, aunque también se extendieron a otros barrios rosarinos.

Durante los operativos fueron detenidos dos sospechosos mayores de edad y se secuestró una importante cantidad de elementos de interés para la causa. Entre ellos, tres armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, más de 400 dosis y envoltorios de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares y prendas con aparentes manchas de sangre.

Además, los investigadores incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y un dispositivo electrónico de cobro, lo que refuerza las sospechas sobre actividades vinculadas al narcotráfico.

Del megaoperativo participaron brigadas federales de Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe y San Nicolás, junto con otras áreas de apoyo que colaboraron en el despliegue de los procedimientos.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en marcha y que los esfuerzos están orientados a localizar al resto de los individuos identificados como presuntos participantes del ataque que terminó con la vida del efectivo federal.

Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que avanza con la causa para esclarecer completamente el crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.