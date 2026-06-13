Milei prepara una intensa gira internacional: viajará a España, Paraguay y Estados Unidos en menos de dos semanas

El Presidente participará de actividades en Madrid, asistirá a la cumbre del Mercosur en Asunción y luego viajará a Estados Unidos para los festejos por la Independencia organizados por Donald Trump.

Hoy 19:44

El presidente Javier Milei afrontará una cargada agenda internacional en las próximas semanas, con visitas programadas a España, Paraguay y Estados Unidos, en una gira que combinará actividades políticas, encuentros con empresarios y compromisos diplomáticos.

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La primera escala será Madrid, donde arribará el próximo 24 de junio y permanecerá hasta el 27. Durante su estadía, el mandatario participará de una conferencia y de reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, institución que además tiene previsto distinguirlo con una medalla.

Será el sexto viaje de Milei a España desde su llegada a la Casa Rosada, consolidando así una agenda frecuente en ese país. En anteriores visitas mantuvo encuentros con referentes políticos como Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca concretó reuniones con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI.

El viaje coincidirá además con una jornada políticamente sensible en la Argentina, ya que el mismo día está prevista una sesión en la Cámara de Diputados en la que sectores de la oposición buscarán avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras regresar de España, el Presidente volverá a salir del país el 30 de junio, esta vez con destino a Asunción, donde participará de una nueva cumbre de mandatarios del Mercosur.

El encuentro tendrá lugar en un contexto marcado por la reciente entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los avances más relevantes para el bloque regional en los últimos años.

Finalizada la reunión en Paraguay, Milei viajará nuevamente al exterior. El 4 de julio llegará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, impulsadas por el presidente Donald Trump.

Desde el entorno presidencial señalaron que la visita tendrá un fuerte componente político y económico. El objetivo será profundizar la relación con la administración estadounidense y promover nuevas inversiones para la Argentina.

La agenda en territorio norteamericano se extenderá hasta el 7 de julio y podría incluir actividades en distintas ciudades, aunque hasta el momento solo está confirmada la presencia del mandatario en Nueva York.

Con esta nueva gira, Milei alcanzará los 18 viajes a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, reafirmando el vínculo que mantiene con la administración republicana.

En paralelo, el Gobierno ya trabaja en otros compromisos internacionales previstos para el segundo semestre, entre ellos la participación del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la próxima cumbre del G20.

La intensa agenda exterior refleja la estrategia del Ejecutivo de fortalecer alianzas internacionales y posicionar a la Argentina en los principales foros políticos y económicos del mundo.