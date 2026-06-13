Murió intentando salvar a sus vecinos: quién era el argentino que falleció en el incendio de un edificio en Mallorca

Adrián, un guardavidas argentino de 58 años, perdió la vida mientras intentaba alertar y ayudar a otros residentes durante un incendio que dejó dos muertos y más de una veintena de heridos en la isla española de Mallorca.

Hoy 20:40

Un argentino de 58 años murió de manera trágica y heroica durante el incendio de un edificio de departamentos en Mallorca, España, luego de quedar atrapado por el humo mientras intentaba auxiliar a otros vecinos del complejo afectado por las llamas.

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La víctima fue identificada como Adrián, un guardavidas que desde hacía varias temporadas trabajaba en la isla española. Según reconstruyeron medios locales, el hombre intentó advertir a los residentes sobre el incendio y colaborar en la evacuación del edificio cuando la situación comenzó a agravarse durante la madrugada de este sábado.

El siniestro se registró alrededor de las 5.23 de la mañana en un complejo residencial ubicado en Magaluf, una localidad costera del municipio de Calvià. De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, el fuego se habría originado por un cortocircuito en una heladera situada en uno de los departamentos de la tercera planta.

A medida que las llamas avanzaban, una gran cantidad de humo comenzó a propagarse por los pasillos y las escaleras del edificio, dificultando la evacuación de los residentes. En ese contexto, Adrián fue visto ayudando a otras personas y recorriendo distintos sectores para alertar sobre el peligro.

Sin embargo, el humo terminó bloqueando las vías de escape. El argentino fue encontrado sin vida en una escalera del noveno piso, donde presuntamente quedó atrapado mientras intentaba continuar con las tareas de rescate. En el mismo sector también falleció una mujer de nacionalidad británica.

Además de desempeñarse como guardavidas, el argentino trabajaba en el Flamboyan Caribe Hotel & Spa, ubicado frente a las playas del Mediterráneo. Compañeros de trabajo lo describieron como una persona muy apreciada y comprometida. "También bailaba, era un muy buen compañero", recordó una colega al referirse a la víctima.

El incendio dejó además una veintena de personas afectadas por inhalación de humo y obligó a evacuar de urgencia 22 departamentos del complejo residencial, afectando a un total de 44 vecinos.

Tras conocerse la tragedia, las autoridades del Consulado Argentino en Palma de Mallorca confirmaron que una hermana de la víctima viajó a la isla para realizar los trámites correspondientes y aguardar la finalización de las pericias de identificación antes de la entrega del cuerpo.

La magnitud del hecho generó una profunda conmoción en la comunidad local. Ante lo ocurrido, el Ayuntamiento de Calvià decretó dos días de luto oficial en homenaje a las víctimas y en solidaridad con los familiares y residentes afectados por el incendio.