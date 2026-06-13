Caso Agostina Vega: la defensa del segundo detenido negó su vinculación y cuestionó la prueba de ADN

El abogado de Osvaldo Fassetta aseguró que su cliente no tuvo participación en el femicidio de la adolescente de 14 años. Además, puso en duda los resultados de los análisis genéticos que forman parte de la investigación.

Hoy 20:44

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa, rechazara cualquier vínculo de su cliente con el crimen y cuestionara una de las pruebas que podría resultar determinante para el expediente.

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El abogado Eduardo Medina Allende sostuvo que Fassetta no tuvo participación en el asesinato y apuntó contra los análisis genéticos realizados sobre muestras obtenidas del cuerpo de la víctima.

"Es imposible que haya ADN de Fassetta abajo de las uñas de esa nena", afirmó el letrado al referirse a las pericias que son evaluadas por los investigadores.

Fassetta, de 47 años, permanece detenido acusado de encubrimiento agravado, mientras la fiscalía intenta determinar si tuvo algún grado de participación en hechos posteriores al asesinato de la adolescente debido a su vínculo con Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del femicidio.

Durante una entrevista televisiva, el abogado insistió en que su defendido no tiene relación alguna con el crimen y aseguró que existen elementos que respaldan esa postura.

Según explicó, Fassetta se encontraba trabajando durante la noche en que se habría producido el asesinato. "Comenzó a trabajar a las 9 de la noche y volvió a esa casa a las 11 de la mañana del domingo", indicó.

Asimismo, Medina Allende negó que su cliente tuviera algún tipo de relación con la propietaria del vehículo que es analizado por los investigadores y aclaró que conoció a Melisa Heredia, madre de Agostina, a través de Barrelier.

El letrado también se refirió a un audio que la madre de la adolescente le envió a Fassetta durante la búsqueda de la menor desaparecida. En ese sentido, sostuvo que el mensaje se produjo debido a la confianza existente entre ambas partes.

La causa continúa avanzando mientras los investigadores analizan pruebas, testimonios y peritajes para esclarecer completamente las circunstancias del femicidio que conmocionó a la provincia de Córdoba.

Por el momento, la situación procesal de los imputados sigue bajo análisis judicial y se esperan nuevas medidas en el marco de una investigación que permanece en pleno desarrollo.