Norma Fuentes y Mario Benavente inauguraron la nueva iluminación LED de calle Luis Braile

La obra abarca 600 metros lineales entre avenida Belgrano y Santa Fe, en el barrio Sarmiento. Además de mejorar la seguridad y la visibilidad en la zona, beneficiará a vecinos de los barrios Ramón Carrillo, Tradición y Los Inmigrantes.

Hoy 22:25

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, dejó inaugurada la obra de reconversión a iluminación LED sobre calle Luis Braile, en el barrio Sarmiento, acompañada por vecinos del sector.

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La intervención comprende 600 metros lineales entre avenida Belgrano y calle Santa Fe, donde fueron instaladas 35 columnas con sus respectivos artefactos LED de 150 watts. La mejora también alcanzará a vecinos de los barrios Ramón Carrillo, Tradición y Los Inmigrantes.

Durante el acto, Norma Fuentes destacó la importancia de continuar ejecutando obras que contribuyan al desarrollo urbano y a una mejor calidad de vida para los vecinos. "Este Santiago ha permitido la posibilidad de hacer este tipo de obras que cambia la calidad de vida de todos los vecinos. Hemos reconvertido más de 68.000 puntos luz en la ciudad", expresó.

La jefa comunal señaló además que el sistema de iluminación incorpora tecnología de telegestión para monitorear y controlar el funcionamiento del alumbrado público. "Es la tecnología puesta al servicio del vecino", remarcó.

Asimismo, convocó a la comunidad a cuidar las obras realizadas por el municipio. "Cada lámpara que colocamos es una lámpara en la que todos han colaborado. Esto es un legado que dejamos en la ciudad, pensando siempre en que los recursos se invierten en todos los barrios", manifestó.

En otro tramo de su discurso, Fuentes resaltó que actualmente el municipio ejecuta 324 cuadras de pavimento en distintos sectores de la ciudad y destacó el trabajo permanente de la gestión. También valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para continuar impulsando el crecimiento de la Capital.

Por su parte, la vecina Milena Gadán agradeció la concreción de la obra y destacó su impacto positivo en la zona. "No solo mejora la calidad de vida de los que vivimos en el lugar, sino que esta obra demuestra el compromiso de la Intendente", sostuvo.