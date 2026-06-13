Autoridades municipales participaron de una jornada recreativa por el Día Internacional del Juego

La actividad se desarrolló en el Parque Norte y reunió a niños de jardines de infantes municipales, comedores comunitarios y hogares de adolescentes. También se realizaron propuestas de concientización sobre la lucha contra el trabajo infantil.

Hoy 22:28

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital, encabezados por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, participaron de una jornada recreativa organizada en el Parque Norte con motivo del Día Internacional del Juego y en el marco de las actividades de concientización por la lucha contra el trabajo infantil.

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La propuesta fue impulsada por la Dirección de la Niñez y Adolescencia y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario del área, Diego Brunet; y la directora de Niñez, María Lourdes Frías Azar.

Durante la actividad, las autoridades recorrieron los diferentes espacios preparados para los niños, entre ellos el puesto de Ecocanje, el sector de la Cocina Central, donde se brindó un refrigerio, y las estaciones de juegos con propuestas recreativas y lúdicas.

De la jornada participaron alumnos de los Jardines de Infantes Municipales N° 1, 13 y 22, además de niños y adolescentes vinculados a los comedores Los Lagos, Tarapaya y Rivadavia, y del Hogar de Adolescentes de la provincia.

La iniciativa tuvo como objetivo promover el derecho al juego como herramienta fundamental para el desarrollo integral de niños y niñas, al tiempo que permitió generar espacios de encuentro, recreación y concientización en torno a la importancia de erradicar el trabajo infantil.