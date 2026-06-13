La Municipalidad renovó nuevamente la pintura del acceso al parque Aguirre que había sido vandalizado con graffitis

Las tareas forman parte del cuidado y preservación del equipamiento urbano del parque como juegos infantiles, aparatos para gimnasia, áreas deportivas y de sectores recreativos.

Hoy 22:30

Dentro del programa de mantenimiento del parque Aguirre, la Municipalidad de la Capital realizó trabajos de renovación de la pintura en los muros del ingreso por el paso de bajo nivel de la calle Salta.

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El acceso directo al Parque de los Niños y a la Plaza del Bicentenario, viene siendo vandalizado con numerosos graffitis.

Las tareas forman parte del cuidado y preservación del equipamiento urbano del parque como juegos infantiles, aparatos para gimnasia, áreas deportivas y de sectores recreativos.