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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUN 2026 | 15º
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Locales

La Municipalidad realizó un operativo de poda preventiva de grandes eucaliptos

Los trabajos se desarrollaron el fin de semana para no generar inconvenientes en el tránsito de vehículos.

Hoy 22:35

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital realizó un operativo de poda preventiva de ejemplares de eucaliptos ubicados en Av. Diego de Rojas y Gumersindo Sayago.

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Los trabajos se desarrollaron el fin de semana para no generar inconvenientes en el tránsito de vehículos.

Se trata de tareas esenciales para preservar el arbolado urbano y prevenir riesgos por el desprendimiento de ramas secas o que se encuentran en posición horizontal.

Intervinieron personal y técnicos especializados de la Municipalidad que utilizaron grúas de 24 y 28 metros para la compleja poda en altura.

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