La Municipalidad realizó un operativo de poda preventiva de grandes eucaliptos

Los trabajos se desarrollaron el fin de semana para no generar inconvenientes en el tránsito de vehículos.

Hoy 22:35

La Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital realizó un operativo de poda preventiva de ejemplares de eucaliptos ubicados en Av. Diego de Rojas y Gumersindo Sayago.

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Los trabajos se desarrollaron el fin de semana para no generar inconvenientes en el tránsito de vehículos.

Se trata de tareas esenciales para preservar el arbolado urbano y prevenir riesgos por el desprendimiento de ramas secas o que se encuentran en posición horizontal.

Intervinieron personal y técnicos especializados de la Municipalidad que utilizaron grúas de 24 y 28 metros para la compleja poda en altura.