Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional

El adolescente fue llevado por su padre al centro de salud, donde los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales. La Justicia ordenó pericias y el resguardo de la vivienda para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 00:04

La Justicia santiagueña investiga la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional, en un hecho ocurrido durante la noche del sábado y cuyas circunstancias aún son materia de investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, el caso salió a la luz cuando el adolescente fue llevado por su padre al centro de salud, donde los profesionales médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

De acuerdo con la información preliminar incorporada a la causa, el progenitor manifestó que el menor se encontraba bajo tratamiento médico desde hacía aproximadamente un año debido a un cuadro de convulsiones y que cumplía con la medicación indicada por los profesionales.

Siempre según su relato, alrededor de las 21.30 regresó a su domicilio y encontró al adolescente en su habitación sin signos vitales. Ante la situación, decidió trasladarlo de inmediato al Hospital Regional, donde se confirmó el deceso.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones de rigor y puso el caso en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes.

Por disposición del fiscal de turno, Ángel Belloumini, se ordenó el examen del cuerpo por parte del médico policial, el resguardo de la vivienda donde ocurrió el hecho y la intervención de personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias del fallecimiento.