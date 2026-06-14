“Tener justicia es lo que nos mantiene en pie”: el dolor de los abuelos de Agostina a dos semanas del crimen

Miguel y Elizabeth Heredia hablaron sobre el difícil momento que atraviesa la familia tras el femicidio de la adolescente. También rechazaron las versiones que circularon sobre la madre de la víctima y reclamaron que todos los responsables sean identificados.

Hoy 01:08

A dos semanas del femicidio de Agostina Vega, sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, volvieron a expresar el profundo dolor que atraviesa la familia mientras avanza la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en Córdoba.

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"Cada día que pasa se hace más difícil porque tenés recuerdos de ella en todos lados. Encontramos sus cosas y el dolor se hace más grande", expresó el abuelo de la víctima. A pesar del difícil momento, sostuvo que la familia intenta mantenerse firme para acompañar a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y afrontar el proceso judicial que se avecina.

"Sabemos que va a ser un camino difícil con el proceso y el juicio. Vamos a escuchar cosas que no nos van a gustar, pero queremos justicia para nuestra nieta. Eso es lo que nos mantiene en pie", afirmó.

Durante sus declaraciones, Miguel Heredia también rechazó las acusaciones y rumores que circularon en redes sociales contra su hija tras la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de Agostina.

"No son más que versiones de mala gente. Mi hija nunca estuvo en el mundo de la droga ni de la prostitución ni de la trata. Tampoco entregó a su hija por una deuda, como dijeron algunos. Nada que ver", aseguró.

Según explicó, el estado físico y emocional de Melisa durante los primeros días de búsqueda fue utilizado para alimentar versiones falsas. "Llevábamos días sin dormir. Mi hija es celíaca, estaba sin comer, desesperada por encontrar a Agostina. Cualquiera estaría destruido después de pasar cuatro días sin dormir", remarcó.

Los abuelos también volvieron a apuntar contra Barrelier, principal acusado por el femicidio, y sostuvieron que sus declaraciones estuvieron marcadas por contradicciones desde el inicio de la investigación.

"Mintió desde el primer momento. Primero dijo que no la había visto y después reconoció que sí. Él va a querer defenderse y armar una coartada, pero toda la verdad está en la Justicia", manifestó Miguel.

Asimismo, recordó que la familia mantuvo la esperanza de encontrar con vida a la adolescente durante varios días. "Hasta el miércoles creíamos que estaba retenida en algún lugar y que iba a encontrar la forma de comunicarse o escaparse. Nunca perdimos la esperanza", señaló.

Entre los puntos que consideran claves para el avance de la causa, los familiares insistieron en conocer quién financió la fianza que permitió que el acusado recuperara la libertad luego de la causa iniciada en 2025.

"Queremos saber quién puso esa plata. Si hubo alguien más detrás, si hubo gente que lo ayudó. Si este tipo hubiera estado preso, hoy no estaríamos hablando de esto", sostuvo el abuelo.

Mientras la investigación continúa, la familia acompaña la recuperación de Melisa, quien aún atraviesa un proceso emocional muy delicado. "Los médicos nos piden que vayamos despacio. Ella sabe que le mataron a su hija, pero todavía no conoce todos los detalles", explicó Elizabeth.

Con el dolor intacto, los familiares reiteraron su pedido de justicia y reclamaron que se esclarezca completamente lo ocurrido con Agostina Vega y que todos los responsables respondan ante la Justicia.