El emotivo posteo de Messi antes de jugar su sexto Mundial con la Selección Argentina

La Pulga publicó una serie de fotos con sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la foto oficial de 2026.

Hoy 06:35

A días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, crece la expectativa por lo que será un hecho histórico: Lionel Messi disputará su sexto Mundial, un récord sin precedentes en la historia del fútbol.

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En ese contexto, el capitán albiceleste realizó un emotivo posteo en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

El mensaje de Messi en redes

El rosarino compartió una imagen con un repaso de su carrera mundialista bajo una simple pero contundente frase: “2006-2026”.

La publicación incluyó distintas fotos que recorren toda su historia en la Copa del Mundo: un joven Messi en su primera experiencia en Alemania 2006, una imagen junto a Diego Maradona en Sudáfrica 2010, la frustración de Rusia 2018, la consagración histórica en Qatar 2022 y la continuidad de su legado en este 2026.

El posteo generó una fuerte respuesta emocional entre los fanáticos, que no tardaron en expresar su admiración y nostalgia. “Me vas a destruir, Leo”, “Historia pura”, “Toda una vida” y “el mejor de todos los tiempos” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Los récords que persigue Messi

Messi ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con su actuación en la final de Qatar 2022 ante Francia alcanzó los 26 encuentros, superando al alemán Lothar Matthäus (25).

Su recorrido incluye:

3 partidos en Alemania 2006

5 en Sudáfrica 2010

7 en Brasil 2014

4 en Rusia 2018

7 en Qatar 2022

Además, suma 13 goles, ubicándose junto a Just Fontaine en el cuarto lugar de la tabla histórica de goleadores.

En el Mundial 2026, Messi buscará seguir ampliando su legado e intentar alcanzar las marcas de Miroslav Klose (16 goles), Ronaldo (15) y Gerd Müller (14), con la posibilidad de convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.