“Jugó con mi salud”: Andrea del Boca lanzó una grave denuncia contra una participante de Gran Hermano

La reconocida actriz aseguró que las situaciones de estrés y los constantes conflictos que mantuvo con una de sus compañeras de Gran Hermano terminaron afectando su bienestar físico, al punto de derivar en complicaciones que requirieron atención médica.
Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca y Solange se ubicaron en veredas opuestas dentro de la casa. La relación entre ambas nunca logró recomponerse tras un comienzo marcado por los desencuentros y las diferencias, una tensión que volvió a quedar en evidencia luego de que las dos reingresaran al reality.
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La actriz señaló en varias oportunidades a su compañera como la responsable indirecta del accidente que sufrió, cuando cayó al piso y se golpeó fuertemente la boca, lo que le provocó una lesión de consideración. Como consecuencia de ese episodio, Andrea debió abandonar temporalmente la competencia para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación fuera de la casa.
Ahora, volvió a responsabilizar a Solange por varios de los malos momentos que atravesó desde su primera estadía en la casa. Vale recordar que su primera salida del reality se produjo a raíz de un cuadro de presión que encendió las alarmas y obligó a la producción a intervenir.
"Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud", acusó Del Boca a su compañera, enojada.
Incluso, contó el procedimiento al que tuvo que someterse y aseguró que todos fueron testigos de aquella situación dentro de la casa: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".