“Jugó con mi salud”: Andrea del Boca lanzó una grave denuncia contra una participante de Gran Hermano

La reconocida actriz aseguró que las situaciones de estrés y los constantes conflictos que mantuvo con una de sus compañeras de Gran Hermano terminaron afectando su bienestar físico, al punto de derivar en complicaciones que requirieron atención médica.

Hoy 06:27

Desde el inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca y Solange se ubicaron en veredas opuestas dentro de la casa. La relación entre ambas nunca logró recomponerse tras un comienzo marcado por los desencuentros y las diferencias, una tensión que volvió a quedar en evidencia luego de que las dos reingresaran al reality.

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La actriz señaló en varias oportunidades a su compañera como la responsable indirecta del accidente que sufrió, cuando cayó al piso y se golpeó fuertemente la boca, lo que le provocó una lesión de consideración. Como consecuencia de ese episodio, Andrea debió abandonar temporalmente la competencia para recibir atención médica especializada y continuar con su recuperación fuera de la casa.

Ahora, volvió a responsabilizar a Solange por varios de los malos momentos que atravesó desde su primera estadía en la casa. Vale recordar que su primera salida del reality se produjo a raíz de un cuadro de presión que encendió las alarmas y obligó a la producción a intervenir.

"Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud", acusó Del Boca a su compañera, enojada.

Incluso, contó el procedimiento al que tuvo que someterse y aseguró que todos fueron testigos de aquella situación dentro de la casa: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".