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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
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Coti Romero, más hermosa que nunca: la ex Gran Hermano se robó todas las miradas

La influencer apostó por un conjunto de encaje transparente y minifalda que no pasó desapercibido. Atraviesa uno de sus mejores momentos.

Hoy 06:37

Coti Romero volvió a demostrar que no le teme a nada cuando se trata de moda. La influencer y ex participante de Gran Hermano eligió un look explosivo para salir de noche que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores: un top de encaje blanco transparente con corpiño incorporado, minifalda de jean oscura con cinturón y una actitud que lo dice todo.

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La correntina posó con una sonrisa de oreja a oreja y dejó ver los tatuajes que adornan su abdomen, mientras sostenía el celular con una mano y saludaba con la otra. Un look que combina sensualidad y tendencia con la personalidad desparpajada que la caracteriza desde que salió a la fama.

El conjunto no pasó desapercibido: el top de encaje blanco con detalles florales y mangas largas genera ese efecto lencería-como-ropa que domina las tendencias actuales. Combinado con una minifalda tiro bajo de jean oscuro y un llamativo cinturón con hebilla plateada, el resultado es atrevido pero coherente.

La foto fue tomada en un boliche o evento nocturno, con luces de colores de fondo, lo que potenció aún más el impacto visual del conjunto. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con comentarios de todo tipo, pero la mayoría coincidió: Coti sabe exactamente cómo llamar la atención.

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