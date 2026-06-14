Un joven de 24 años discutió con su pareja y terminó internado tras cortarse el cuello con un vidrio

El joven de 24 años tuvo que ser asistido de urgencia en el barrio Siglo XIX. Según informó su madre, atravesaba una crisis luego de un conflicto con su pareja.

Hoy 07:12

Un joven de 24 años debió ser asistido de urgencia en la ciudad Capital luego de protagonizar un grave episodio en el que se provocó una herida cortante en el cuello con fragmentos de vidrio, tras una discusión con su pareja.

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El hecho salió a la luz cuando Mariana, de 48 años y madre del muchacho, solicitó ayuda y relató a los efectivos policiales lo ocurrido en una vivienda del barrio Siglo XIX.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la mujer explicó que su hijo, identificado como Rodrigo, se encontraba atravesando un estado de alteración luego de mantener una fuerte discusión con su pareja, una mujer de 38 años llamada Carla.

Siempre según el informe policial, en medio de la crisis el joven rompió los vidrios de una ventana y utilizó uno de los fragmentos para provocarse un corte en la zona del cuello, situación que generó preocupación entre sus familiares y motivó una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Además, la madre manifestó que su hijo consume sustancias prohibidas y que al momento del hecho presuntamente se encontraba bajo sus efectos. También indicó que había realizado anteriormente un tratamiento ambulatorio, aunque con el tiempo decidió abandonarlo.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la fiscal Judith Díaz dispuso que el joven fuera examinado por personal médico para evaluar su estado de salud y posteriormente ordenó su traslado al centro asistencial El Polear, donde quedó bajo atención especializada.

La representante del Ministerio Público Fiscal también dispuso las actuaciones correspondientes para documentar el caso y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.