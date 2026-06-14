"Siempre en nuestros corazones": despiden con profundo dolor en las redes sociales a Agustín Miranda

Familiares, amigos, compañeros y clubes deportivos expresaron su dolor tras conocerse el fallecimiento del adolescente.

Hoy 09:02

La muerte de Agustín Miranda, el adolescente que falleció durante la noche de este sábado, generó una profunda conmoción en las redes sociales, donde familiares, amigos, compañeros y allegados comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes cargados de dolor.

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A medida que se conoció la noticia, decenas de publicaciones comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas. Fotografías, recuerdos compartidos y mensajes de afecto reflejaron el impacto que causó la partida del joven entre quienes lo conocieron.

Uno de los mensajes más sentidos fue publicado por la página Tripero,Pasión Roja y Negra, en donde Agustín formaba parte como jugador de la Octava División de Comercio.

"Compartimos con infinito dolor la inesperada muerte de Agustín Miranda, jugador de la Octava división del Club Comercio Central Unidos.", expresaron en la publicación.

Las expresiones de tristeza no se limitaron al ámbito deportivo. Familiares, amigos y conocidos recordaron a Agustín como un joven querido y destacaron los momentos compartidos con él, dejando en evidencia el profundo dolor que provocó su fallecimiento.