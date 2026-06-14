Añatuya se prepara para un clima templado: buenas temperaturas para hoy Domingo 14 de junio de 2026

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un clima fresco y agradable, con condiciones parcialmente nubladas que se mantendrán durante el fin de semana.

Hoy 08:21

En la ciudad de Añatuya, el clima actual se presenta como parcialmente nublado, lo que brinda un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 12.4 °C, pero la sensación térmica es más fría, alcanzando los 7.1 °C.

Los añatuyenses pueden esperar un domingo bastante agradable, con una temperatura máxima de 18.2 °C y mínima de 11.6 °C. Esta combinación de temperaturas permitirá que los habitantes se sientan cómodos a lo largo del día.

El pronóstico para mañana, lunes 15 de junio, indica que las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, con una mínima que descenderá a 9.9 °C y una máxima que alcanzará los 19.1 °C. Se espera que el clima continúe siendo agradable para los añatuyenses.

El martes 16 de junio, las temperaturas seguirán en aumento, con una mínima de 10 °C y una máxima que podría llegar a los 22.5 °C. Las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, lo que sugiere que el clima será propicio para disfrutar al aire libre.

En resumen, hoy en Añatuya se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 11.6 °C a los 18.2 °C. Para los próximos días, el pronóstico indica mínimas entre 9.9 °C y 10 °C, y máximas que podrían llegar hasta 22.5 °C.